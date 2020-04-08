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/ Пульмонология

Анестезиолог раскритиковал идею с возобновлением производства ИВЛ на украинском заводе

2.5т
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Аппараты искусственной вентиляции легких "БРИЗ", которые могут начать производить на Киевском государственном заводе "Буревестник", не смогут в полной мере помочь в борьбе против COVID-19.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил президент Ассоциации анестезиологов Украины, профессор и главный специалист МОЗ по анестезиологии Сергей Дубров. Он считает "БРИЗ" несовременным решением, так как его производили еще 20-25 лет назад и за эти годы никак не усовершенствовали.

"В то время аппарат был неплохой, но медицина не стоит на месте. А "Буревестник", к сожалению, стоит. Тех параметров вентиляции, которые должны обеспечить потребности пациента с COVID-19 и тяжелым поражением легких, аппарат "БРИЗ", мягко говоря, не может удовлетворить", – рассказал Дубров.

Сергей Дубров

Сергей Дубров

Главной проблемой является отсутствие интеллектуальных режимов, которые могли бы регулировать уровень вентиляции, в зависимости от состояния пациента. Единственное ради чего нужно восстанавливать мощности "Буревестника, по мнению врача – для сервисного обслуживания существующих аппаратов.

Директор компании, которая взялась за актуализацию и "оцифровку" существующей проектной документации аппарата "БРИЗ", Евгений Кожуховский рассказал, что новую версию для борьбы с эпидемией создавать нет смысла. Мол, на её разработку уйдет минимум год, а то и больше. Тем не менее, в перспективе такая возможность рассматривается.

Евгений Кожуховский

Евгений Кожуховский

Как сообщал OBOZREVATEL, не все аппараты искусственной вентиляции легких подходят для больных коронавирусом в критическом состоянии.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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