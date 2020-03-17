Американских военных с коронавирусом будут лечить экспериментальным препаратом Gilead

Управление по медисследованиям и разработкам армии США одобрило тестирование препарата ремдесивир (remdesivir) фармконцерна Gilead на военнослужащих, инфицированных коронавирусом COVID-19. В феврале "добро" на клинические исследования дало FDA.

Известно, что препарат разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, однако лекарство не показало эффективности против данной болезни, сообщает Geneonline. Позже препарат показал положительные результаты при терапии коронавирусных инфекций типа SARS и MERS.

Отмечается, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) завершил клинические исследования препарата, еще два исследования уже идут в Китае.

Бригадный генерал Майкл Тэлли заявил, что уверен в успехе разработок лекарств и вакцин против COVID-19.

Кроме того, Пол Фридрихс, бригадный генерал ВВС США, считает, что лекарство для терапии новой коронавирусной инфекции появятся раньше, чем вакцина.

Как известно, над разработкой вакцины для неинфицированных коронавирусом трудится оборонная промышленность Соединенных Штатов. Научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолта Рида и Управление по медицинским исследованиям и разработкам Армии США уже дали старт доклиническим исследованиям.

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