Как не заразиться коронавирусом от посылки с AliExpress: врач дала советы

Врач-ревматолог, семейный врач Людмила Смолина заявила, что опасность передачи коронавируса nCoV посредством почты, в том числе сервиса AliExpress, можно "отнести к догадкам и предположениям".

В то же время в отношении посылок можно применять дополнительные меры безопасности. Об этом она рассказала MedOboz.

Комментируя версию, высказанную российским вирусологом Михаилом Щелкановым о том, что коронавирус может передаваться через товары, заказанные на AliExpress, медик заметила, что эта версия имеет право на существование. "В животном мире, до того, как он мутировал, этот вирус передавался фекально-орально. Поэтому можно предположить, что подобный механизм передачи возможен и в человеческом мире".

Коронавирус может передаваться с посылками

В качестве дополнительной меры безопасности медик порекомендовала чаще вспоминать об элементарных правилах гигиены и дезинфекции, в частности, о необходимости часто мыть руки.

По ее словам, содержимое посылок желательно дезинфицировать, если есть такая возможность. Например, "если вещь можно вымыть с мылом или постирать, ее надо вымыть или постирать. Если она может быть подвергнута термической обработке, это нужно сделать", – порекомендовала врач. "Этим мы будем себя защищать не только от коронавируса, но и от других вирусов", – заметила она.

В то же время медик признала, что в настоящее время коронавирус nCoV недостаточно изучен. В частности, неизвестно, "насколько вирус устойчив к холодным и теплым температурам, насколько он устойчив к среде пребывания вне хозяина".

Как писал OBOZREVATEL, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов не исключил, что коронавирус может передаваться через почтовые отправления. "Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – сказал он.

Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская допустила, что коронавирус nCoV может передаваться через предметы, в частности, посредством пересылки AliExpress.

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