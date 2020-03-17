Актемра, или тоцилизумаб: что известно о "чудо-лекарстве" от коронавируса

Накануне на весь мир прогремела новость, что в Италии нашли эффективное лекарство от коронавируса COVID-19. Так, сообщается о положительном результате лечения четырех "тяжелых" пациентов с коронавирусной инфекцией препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab).

"Тоцилизумаб – это препарат, а действующее вещество, торговое название препарата – "Актемра". И это лекарство совершенно не новое, как пишут некоторые источники, а на рынке уже более 15 лет, и производит его компания Hoffmann-La Rochе", – объяснил врач Виктор Литвиненко.

Как известно, "Актемра" относится к группе иммунодепрессантов, применяемых в лечении ревматических заболеваний суставов. Согласно результатам исследований, данное вещество способно тормозить опосредованные сигналы некоторых рецепторов, блокируя провоспалительные цитокины.

"Взорвавшая" интернет Актемра, или тоцилизумаб Аптека Цюрих

Примечательно, что препарат нельзя применять на фоне активных инфекционных болезней, в сочетании с ингибиторами ФНОα, при подтвержденной гиперчувствительности к компонентам тоцилизумаба.

"Что касается положительного эффекта от применения "Актемра" (Tocilizumab) в случае коронавирусной инфекции – я считаю, что это больше индивидуальный случай. Не думаю, что в Китае упустили бы такую возможность испытать его и активно использовать в лечении, если бы он на самом деле был настолько эффективен. Особенно учитывая, что это лекарство не дорогостоящее и доступное", - подытожил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Италии начали лечить пациентов с COVID-19 противоревматоидным препаратом.

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