Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

99% обычных масок в Украине не защищают от вирусов: раскрыты удручающие факты

2.7т
Читать материал на украинском

Обычные трехслойные маски, которые продаются в Украине, вообще не защищают от вирусов.

Об этом сообщил в Facebook блогер и бизнесмен Алексей Давиденко, который занимается торговлей товарами медицинского и ортопедического назначения. Он рассказал, что 16 марта был на встрече крупного медицинского бизнеса с премьер-министром Украины.

"Во время встречи единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок, продающихся сейчас в Украине, ни от чего не защитят. Это бутафория – не более", – написал Давиденко.

99% обычных масок в Украине не защищают от вирусов: раскрыты удручающие факты

pixabay.com

По его словам, трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.

"Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет – а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова – вообще", – подчеркнул блогер.

Он добавил, что защитные маски респираторного типа помогут лучше, но если воздержаться от посещения публичных мест и постоянно дезинфицировать и защищать руки – это будет значительно эффективнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с интенсивным распространением коронавируса COVID-19 врачи и ученые предложили ряд профилактических мер, которые помогут уберечься от заражения. В частности, эксперты рекомендуют надевать защитные медицинские маски в плохо вентилируемых местах массового скопления людей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости