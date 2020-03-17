99% обычных масок в Украине не защищают от вирусов: раскрыты удручающие факты

Обычные трехслойные маски, которые продаются в Украине, вообще не защищают от вирусов.

Об этом сообщил в Facebook блогер и бизнесмен Алексей Давиденко, который занимается торговлей товарами медицинского и ортопедического назначения. Он рассказал, что 16 марта был на встрече крупного медицинского бизнеса с премьер-министром Украины.

"Во время встречи единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок, продающихся сейчас в Украине, ни от чего не защитят. Это бутафория – не более", – написал Давиденко.

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По его словам, трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.

"Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет – а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова – вообще", – подчеркнул блогер.

Он добавил, что защитные маски респираторного типа помогут лучше, но если воздержаться от посещения публичных мест и постоянно дезинфицировать и защищать руки – это будет значительно эффективнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с интенсивным распространением коронавируса COVID-19 врачи и ученые предложили ряд профилактических мер, которые помогут уберечься от заражения. В частности, эксперты рекомендуют надевать защитные медицинские маски в плохо вентилируемых местах массового скопления людей.

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