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Александра Литвинчук
Александра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсе статьи автора

Жизнь перестала приносить радость и удовольствие: что делать

1.3т

Периодически люди встречаются со сложностями в жизни, когда что-то их сильно не устраивает, когда нет радости, есть неудовлетворенность жизнью, усталость, сожаления, есть желание что-то менять, но что не понятно.

Часто я слышу от клиентов, жизни нет или ничего не происходит из того, что хотелось бы видеть в жизни.

В психологии такие периоды называются кризисами. Это сложные периоды в жизни человека. Именно в такие моменты человек теряет смыслы, может сильно обесценивать то, что уже достиг и сделал, сожалеть о пройденном времени, о каких-то нереализованных мечтах. Это происходит ближе к 30 и к 40 годам. Часто в эти периоды люди обращаются к психологу, для того, чтобы разобраться куда дальше идти и найти новые смыслы жизни. И это хороший способ поддержать себя в кризисный момент и найти выход...

Немножко расскажу, что стоит делать, если вы ощущаете, что переживаете кризис в своей жизни.

Первое: важно научиться не обесценивать то, что уже есть в вашей жизни. Поверьте, мы всегда выбираем лучшее для себя. Если у вас есть сожаление, что вы могли в своей жизни сделать большее. Хочу вам сказать, что не могли, раз не сделали, и не стоит об этом жалеть.

Во-вторых, стоит подумать, что вам интересно в жизни сейчас и придумать себе новые цели и смыслы. Поверьте, это очень важно! Пусть это будут не какие-то великие цели, но такие, которые вам интересны и которых хочется достигать.

В-третьих, для того чтобы ваша жизнь стала наполненной и интересной, важно для этого начать что-то делать. Например, пойти учиться на какие-то курсы, пройти обучающие программы, чтобы повысить свой уровень компетентности, или вообще поменять профессию.

Напомню, что из кризиса есть два варианта выхода: стогнация (не желание ничего делать, остановка в развитии, быть там, где есть и быть недовольной собой) или же саморазвитие и личностный рост. Вопрос выборов. Что вы выбираете? Остановиться и не развиваться дальше или придумать новые цели и идти вперед. Мне больше нравится второй вариант.

Еще, как по мне, любой кризис нам необходим, чтобы мы становились лучше. Он показывает, что то как мы живем, нам уже не нравится, а то как хотим у нас не получается или чего-то нам для этого не хватает. Другими словами, кризис показывает степень нашей неэффективности, неправильного отношения к себе, к ситуациям, к окружающим, к жизни и здоровью.

Функция любого кризиса – заставить нас двигаться вперед и измениться. Такие же функции и у мечты. Следуя за мечтой, мы должны что-то переосмыслить, узнать, с кем-то познакомиться.

Для того, чтобы выйти из кризиса или тупика, вам нужно разрешить себе мечтать и просто начать действовать! Менять себя и свою жизнь в ту сторону, которую хочется:))

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Александра ЛитвинчукАлександра Литвинчук
Тема
Жить здорово
Объекты
ПсихологияздоровьеСоветы врача
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