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/ Психология

Живи и радуйся: психолог подсказала, как вернуть вкус к жизни

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Состояние уныния, вечного недовольства, ворчания, постоянной усталости, а также неизменно поникший взгляд и нежелание замечать хорошее вокруг – эти опасные признаки рано или поздно может отметить за собой любая из женщин.

"В последнее время психологи все чаще отмечают у своих клиенток подобные "симптомы" и между собой называют такое явление "синдромом тетки", – рассказала MedOboz психотерапевт Лариса Россол. – Чаще всего в него "погружаются" женщины, тонущие в рутине быта – когда все идет по четко установленному плану "дом-работа-дом" и список нагруженных не себя обязанностей не дает вырваться из замкнутого круга, все больше засасывая в болото серых будней. И со временем женщина не только теряет умение наслаждаться жизнью и уходит в "депрессию", но и, сама того не понимая, рушит отношения с семьей и близкими".

Чтобы выжить из себя эту "тетку" и не дать ей испортить счастливую семейную жизнь, эксперт рекомендует прислушаться к нескольким полезным советам.

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Чаще балуйте себя маленькими приятностями

Чаще балуйте себя маленькими приятностями

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Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие

В идеале все, что вы делаете, должно быть вам в радость и в удовольствие. Но в реальности это не всегда возможно, потому вам стоит выделить для себя пару часов в день и в это время делать только то, от чего вы действительно "кайфуете": займитесь любимыми танцами, отправляйтесь бегать в парк, попробуйте рукоделие или рисование. Не важно, что это будет, главное, чтобы это приносило вам эстетическое удовольствие.

Также старайтесь больше внимания уделять вещам, которые вас радуют: пейте любимый кофе, сознательно наслаждаясь его вкусом, любуйтесь птицами, смотрите любимые фильмы. Все это вернет вам умение радоваться мелочам, а со временем замечать даже малейшие вещи, которые вам действительно приятны.

Заметьте, что с умением радоваться жизни, вернется уверенность в себе, внешняя красота, а ваши положительные эмоции будут заряжать всех вокруг. И тогда рядом со счастливой вами счастливее станут и ваши близкие.

Балуйте себя

Какая женщина не любит подарки? Они всегда приносят положительные эмоции, а для женщины - это необходимость.

Так, если ваш мужчина не привык делать вам приятные сюрпризы, делайте подарки сами себе. Пусть это будет что-то незначительное, маленькое, но очень приятное. Например, "подарите" себе маленький букетик цветов, шоколадку или красивую заколку после завершения рабочего дня, либо "презентуйте" сексуальное нижнее белье в конце рабочей недели или "сводите" себя в музей.

Балуйте себя чем угодно и как можно чаще. Главное, чтобы подарки приносили удовольствие и были сделаны в хорошем расположении духа.

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Каблукам и нарядам – да!

Один из первых признаков "тетки" - отсутствие желания следить за собой. Женщина должна быть красивой и ухоженной всегда и везде, а мешковатые бесформенные одежды пусть томятся на полках тех, кто смирился с этой незваной гостьей, портящей жизнь.

Запишитесь к косметологу, смените цвет волос и стрижку, купите новую косметику и парфюм, а главное – пересмотрите свой гардероб и вычеркните из него все, что скрывает вашу женственность и сексуальность.

И не забывайте делать легкий макияж, укладку и одеваться красиво, даже если вам никуда не нужно идти. И вскоре вы увидите, что ваше настроение и самооценка взлетели ввысь, а вместе с тем вернулось и умение наслаждаться жизнью.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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