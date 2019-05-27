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/Психология

Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела

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47-летняя женщина по имени Аманда Тиг (Amanda Teague) вышла замуж за призрак 300-летнего пирата Джека, казненного за воровство, и нуждалась в сеансе экзорцизма после расставания с ним.

Ее историю описало британское издание Mirror.

Отмечается, что женщина из Северной Ирландии вышла замуж за призрак пирата в 2016 году, до этого она была ярой фанаткой Джека Воробья, даже тратила огромные суммы денег на косплей его костюма, работала подражателем.

Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела
Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела

После двух недель брака у нее якобы начались проблемы со здоровьем, ее супруг стал ею одержим, у нее начались перианальные абсцессы, цирроз, а после и умерла собака, - эксперты сказали ей, что это все признаки одержимости.

Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела

Когда женщина приостановила сексуальные отношения с Джеком, ее состояние стало улучшаться, но потом она снова допустила близость с ним, и все проблемы вернулись с удвоенной силой, развился сепсис.

Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела

"Я чуть не умерла, и я была в больнице в течение недели. Мне пришлось снять обручальное кольцо, когда я пошла на операцию. Это, должно быть, разорвало энергетическую связь между нами, потому что я чувствовала себя совершенно иначе после операции", - говорит Аманда.

Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела
Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела

Она серьезно поругалась с супругом, после чего признала наличие проблемы и стала искать пути решения, при этом, призрак пирата якобы угрожал убить ее.

В декабре 2018 года она прошла через обряд экзорцизма, после чего болезнь кишечника, которая бы не прошла сама собой, просто исчезла.

"Я бросила все это, потому что я в ужасе", - рассказала Аманда о своем духовном опыте, и сейчас представила книгу "Новое отношение" об этом.

Женщина вышла замуж за призрак пирата и очень пожалела

Напомним, ранее MedOboz писал, от каких болезней может уберечь традиционный секс, не с призраком.

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