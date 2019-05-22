Женщина написала пост в Facebook и прыгнула со скалы с ребенком

Молодая женщина, держа на руках свою двухлеnнюю дочь прыгнула вниз со смотровой площадки горы Кейра в Автралии.

Перед этим на своей странице в Facebook она написала последнее сообщение: "Это нормально, когда не все в порядке. Нам всем иногда нужна помощь".

Полиция предполагает, что смерть Тани Людвиг была суицидом.

Тела 33-летней немки Тани Людвиг и ее дочери Тилли были найдены у подножия скалы, на которой находится смотровая площадка в австралийском Вуллонгонге, недалеко от Сиднея.

Кроме того, на странице молодой женщины в соцсети нашли публикацию со списком служб психологической помощи и телефонами кризисных линий, которые предлагают круглосуточную поддержку и консультации людям в сложных жизненных ситуациях.

С учетом этого, правоохранители рассматривают версию, что Таня сама убила себя и свою дочку.

Таня Людвиг родом из Германии, но последние несколько лет проживала в Австралии. Она недавно рассталась со своим партнером и жила с дочерью в Вуллонгонге.

Все кто знал Таню, были шокированы новостью о трагедии.

"Мне очень жаль, она была такой молодой, такой хорошей девушкой, я не могу в это поверить", - признался один из ее соседей изданию 9news.

Смотровая площадка, на которой произошел инцидент, выступает над обрывом и имеет металлическое ограждение. Оттуда открывается панорамный вид на горный ландшафт.

Полиция и аварийно-спасательные службы, которые прибыли к скале, обнаружили женщину и ребенка у подножья горы.

Перед службами экстренной помощи встала сложная задача поднять тела погибших наверх. Операция длилась более 5 часов.

"Это очень опасное место, но мы должны были спуститься вниз, чтобы поднять наверх тела и передать их близким", - признался один из членов аварийно-спасательной службы.

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