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/ Блоги - Психология

Сергей Русов
Сергей Русов
Психолог Все статьи автора

Здоровое безразличие

1.4т

Честь и хвала людям, сохраняющим в себе эмоциональный баланс для здорового безразличия. У нас, объективно, очень непростая жизнь, в которой хронический стресс стал уже чем-то абсолютно обыденным. Многих, ежедневные новости, накрывают волной сложных, а подчас и очень тяжёлых переживаний.

И этому, безусловно, способствуют два фактора:

1) Объективная сопричастность.

Мы все живём в стране Украине, где на востоке идёт война. К сожалению, никто из нас не может, даже примерно сказать, когда она закончится. И остаётся лишь, продолжая жить, верить в стойкость наших воинов, и поддержку мировой общественности.

В добавок, по-прежнему, тяжёлое социально-экономическое положение большинства наших граждан оптимизма не добавляет. Весь этот общий негатив приводит ко второму фактору.

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2) Субъективная вовлеченность. Негативные эмоции распространяются в сто раз быстрее коронавируса. По этой причине, многие люди остро и близко к сердцу воспринимают уже любую плохую новость, независимо от того имеет она прямое отношение к ним лично, или нет. Здесь логика уходит на второй план, а заражённое внимание, уже подсознательно ищет и ждёт плохих новостей. Здесь также многое зависит от свойств нервной системы. Чем она более сензитивна и лабильна (то есть: чувствительна и неустойчива), тем больший вред ей наносят негативные переживания.

И, как следствие, ухудшается общее самочувствие, становится плохим сон и т.д.

Выйти из этого замкнутого круга можно лишь осознав данную проблему, и самостоятельно сделав шаг в сторону от тяжёлых эмоций.

Стимулом для такого шага могут стать следующие несколько моментов:

1) Из-за частого восприятия негатива, у нас автоматически повышается тревожность;

2) В свою очередь высокая тревожность делает любого человека более внушаемым;

3) Два выше перечисленных обстоятельства всегда на руку манипуляторам всех мастей;

4) И, наконец, поскольку эмоции подавляют логику, это влечёт за собой массу ошибок и просчётов, которые вы допускаете в своих повседневных делах.

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Поэтому необходимо помнить, что ваш разум целиком принадлежит только вам. И чем вы его наполняете зависит от вашего выбора. А потому только вы способны принять решение – оставаться вам во власти хронического стресса, или нет.

Чтобы вернуться в состояние комфорта, нам очень подойдут:

- регулярный отдых;

- тёплые эмоции от общения с близкими,

- дела, которые мы обожаем делать,

- занятия духовными практиками.

Заведя себе простое правило: хотя бы пару дней в неделю отдыхать от поглощения негативной информации, и (если есть такая возможность) регулярно общаться с близкими, о чём-то отвлечённом и, по возможности позитивном, вы уже снизите свой негативный эмоциональный фон. А добавив к этому занятия медитацией по пол часа каждый день, и ещё минимум пол часа уделяя своим любимым хобби и увлечениям – вы упрочите свой эмоциональный баланс в разы.

Подытожив уже сказанное, отмечу следующее: Конечно, очень сложно быть в стороне от проблем, которые волнуют подавляющее большинство из нас, но ради самосохранения иногда стоит остановиться и подумать о том, что далеко не на все процессы в этом мире мы способны повлиять. И именно в такие моменты здоровое безразличие, как к глобальным, так и ко многим личным проблемам станет тем "спасательным кругом" хорошего пофигизма, на котором в критический момент можно будет прочесть: "Как бы ни было плохо вокруг, всегда оставаясь на плаву, я могу быть сильнее и выше этого!"

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Ведь для того, кто холодно стоек к любым неприятностям, каждый луч света, даже в зимний день, становится теплее и ярче.

Всем здорового безразличия, и веры в свои силы!

Благодарю за внимание!

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Автор
Сергей Русов Сергей Русов
Место
Украина
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Это не брат узкоголобого Шулепы?
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