Чувство неуверенности в себе, в своих возможностях, не даёт нам двигаться вперед, достигать определённых целей, быть любимыми и найти гармонию самим с собой.
Неуверенность в себе
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Причины могут быть следующие:
1. На личностное становление очень влияет пример матери и отца.
Со временем маленький человек привыкает к тому, что его мнение абсолютно неважно и перестает себя ценить.
Таким образом, родители думают, что делают правильно и дают правильное воспитание, а на самом деле они могут просто испортить последующую жизнь своему ребёнку.
И изменить в последствии такую ситуацию, порой сложно.
2. Нет проявление себя.
Например, если Вас с детства в чём то ограничивали, постепенно Вы начинаете убеждать себя, что Ваши усилия ничего не стоят.
Когда несколько попыток подряд постигли неудачи, многие склонны опускать руки и отказываться от своих намерений.
3. Отсутствие поддержки.
Если например, Вас никто долгое время не поддерживает в выбранном направлении, тогда начинает отсутствовать какое-либо желание двигаться вперед.
Гораздо проще считать самого себя неудачником, чем попробовать что-то изменить.
4. Негативный опыт.
Сталкивая в жизни с разочарованиями, болью, мы часто закрывается внутри и не пускаем радость и общение в свою жизнь.
Проявление неуверенности:
Постоянно обвинять других;
Чрезмерная застенчивость;
Чувство того что Вы не достойны чего - то;
Стремление держаться в тени;
Малооплачиваемая работа.
Если человек соглашается на малооплачиваемую работу, это значит, что он не умеет себя ценить, не знает своих истинных возможностей!
Обычно неуверенность у мужчин обусловлена в большей степени неудачами в профессиональной деятельности.
Неуверенность же у женщины, чаще всего, связана с неудачами в личной жизни.
Преодолеть неуверенность в себе, это возможно?
1. Определение цели.
Если не выбрано направление пути, то никак не представляется возможным прийти к конкретному результату.
Вдохновлённый какой-то идеей, человек не боится идти на риск и следовать своим желаниям.
2. Жалость к себе.
От жалости к себе нужно отказаться.
Если вы постоянно сосредоточены только на своих недостатках, ничего не получится. Крайне важно ощущать что вы можете воплотить желаемое в жизнь.
3. Уделять себе время
Необходимо определить, не живете ли ав чужими потребностями, не не забываете ли о себе?
Привыкая проводить с собой время мы учимся ценить время других людей и их личное пространство.
4. Спорт
Регулярная физическая нагрузка улучшает настроение, способствует обретению
уверенности в своих силах.
5. Развитие способностей.
Обнаружив в себе источник вдохновения, мы можем решиться на такие дела и проекты, которые раньше вызывали лишь страх.
6. Чтобы победить неуверенность нужно вслух выразить свои задумки и искать способы реализации заветной цели.
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