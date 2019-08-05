Я готова искренне поделиться с вами выводами, которые я сделала за время наших отношений с мужем.
Итак, начнем.
Вы являетесь семьей, не тогда, когда есть штамп в паспорте и дети, а тогда, когда есть общие и глобальные цели, взгляды, друзья, традиции, ценности, праздники, да даже враги общие сближают, если честно.
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Любовь без уважения – ничто, с уважением – все. И любовь либо есть, либо её нет. Её не выпрашивают, не вымаливают и не заслуживают. Она, словно дар, которым или наградили, или забыли. А вот уважение, это другое, его нужно заработать. Как? Поступками, достижениями, результатами.
Не слушать, что говорит вам злой мужчина, и помнить, что говорила вам добрая вы. Честно?! Это, наверное, один из основных моих секретов в отношениях.
Третий лишний и иногда лишним может стать даже ребёнок. Всегда, всегда, всегда у мужчины и женщины должно быть время и пространство для двоих.
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Мужское "нет" сегодня с гарантией в 99% может превратиться в его "да" завтра. Есть одно условие – женщина с мозгами рядом. И тогда невозможное, возможно.
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