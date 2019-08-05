Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Психология

Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коуч Все статьи автора

Секреты счастливой семьи: о штампах в паспорте и уважении

114

Я готова искренне поделиться с вами выводами, которые я сделала за время наших отношений с мужем.

Итак, начнем.

Вы являетесь семьей, не тогда, когда есть штамп в паспорте и дети, а тогда, когда есть общие и глобальные цели, взгляды, друзья, традиции, ценности, праздники, да даже враги общие сближают, если честно.

Секреты счастливой семьи: о штампах в паспорте и уважении

Иллюстрация

Любовь без уважения ничто, с уважением – все. И любовь либо есть, либо её нет. Её не выпрашивают, не вымаливают и не заслуживают. Она, словно дар, которым или наградили, или забыли. А вот уважение, это другое, его нужно заработать. Как? Поступками, достижениями, результатами.

Не слушать, что говорит вам злой мужчина, и помнить, что говорила вам добрая вы. Честно?! Это, наверное, один из основных моих секретов в отношениях.

Третий лишний и иногда лишним может стать даже ребёнок. Всегда, всегда, всегда у мужчины и женщины должно быть время и пространство для двоих.

Секреты счастливой семьи: о штампах в паспорте и уважении

Иллюстрация

Мужское "нет" сегодня с гарантией в 99% может превратиться в его "да" завтра. Есть одно условие – женщина с мозгами рядом. И тогда невозможное, возможно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Семья" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юлия Левковская Юлия Левковская
Тема
Семья
Теги
Отношения Психология
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости