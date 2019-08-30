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/ Блоги - Психология

Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коуч Все статьи автора

Почему с одними гуляют, а на других женятся?

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Когда мужчина видит красивую женщину, очень природно и естественно ему просто хочется секса, но, заметьте, не свадьбу. Если чувство взаимно, то он и она легко удовлетворят желание друг друга.

И вот некоторые дамы отлично справляются с этой миссией. И для отношений в стиле "секс и ничего более" этого навыка, более чем достаточно.

Почему с одними гуляют, а на других женятся?

Иллюстрация

Но для того, чтобы Он захотел большего, важны 2 вещи:

1. Зародить в его голове желание и необходимость в чём-то серьёзном, например, в браке. И многие девушки с этим тоже отлично справляются. Но и это ещё не всё.

2. Дальше важно показать ему, что именно она сможет удовлетворить эту потребность "иметь семью" лучше всех. Это задача посложнее. Вот на ней чаще всего девочки и спотыкаются.

Поэтому так популярны такие истории: годами встречался с одной, она его даже "одомашнить" успела, а женился он "готовенький" на другой, которая у всех его окружающих, возможно, даже вызывала недоумение "НУ ЧТО ОН В НЕЙ ТАКОГО НАШЁЛ?", а она просто со вторым пунктом справилась лучше.

Почему с одними гуляют, а на других женятся?

Иллюстрация

Признавайтесь, слышали или участвовали в таких историях: "10 лет" встречался с "Аней", расстались и женился через пол года на "Алле"?

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Автор
Юлия Левковская Юлия Левковская
Тема
Здоровье
Теги
Секс Отношения Психология
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