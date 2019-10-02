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/ Блоги - Психология

Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коуч Все статьи автора

О женщине "рабыня Изаура"

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Вы знаете, сегодня я выскажу своё мнение жёстко, но честно.

Вот если без прикрас обрисовать картину, в которой живут многие женщины вокруг нас, то что получится!?

А то, что по факту в мире крепостное право вроде бы как отменили, а вот в некоторых семьях формат отношений "хозяин-раб" всё ещё процветает.

Где "раб" – это жена, успевающая:

  • проснуться в 5 утра;

  • приготовить завтрак для всей семьи;

  • собрать детей в школу;

  • накраситься;

  • одеться;

  • добежать до остановки;

  • успеть на работу к 9:00;

  • оттрудиться в офисе до 18:00;

  • добраться домой;

  • приготовить ужин;

  • приубернуть в квартире;

  • проверить уроки;

  • принять душ;

  • заснуть;

  • во сне поцеловать мужа.

Где "хозяин" – это муж, успевающий:

  • проснуться к 7:00;

  • позавтракать;

  • принять душ;

  • собраться на работу;

  • сесть в свой автомобиль;

  • доехать в офис к 9:00;

  • отработать до 18:00;

  • выпить пивко с коллегами;

  • вернуться домой;

  • поужинать;

  • "повтыкать" в телефон;

  • принять душ и заснуть.

Конечно список задач "изауры" может варьироваться, а вот вопрос в голове "просто Юли" остаётся неизменным: "А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН ЭТОТ ПСЕВДОХОЗЯИН? Если после такого "служения и вдохновения" не остаётся сил не то, что на поцеловаться, а на просто почистить зубы и принять душ?!"

А затем, что неуверенной в себе женщине успокаивать себя "уж какой-никакой, а мужик в доме" намного легче и привычнее, чем выбрать дорогу в неизвестное, но в возможное будущее счастье с позицией "лучше уж одной, чем с кем попало".

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Автор
Юлия Левковская Юлия Левковская
Тема
Здоровье
Теги
Отношения Психология
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