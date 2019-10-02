Вы знаете, сегодня я выскажу своё мнение жёстко, но честно.

Вот если без прикрас обрисовать картину, в которой живут многие женщины вокруг нас, то что получится!?

А то, что по факту в мире крепостное право вроде бы как отменили, а вот в некоторых семьях формат отношений "хозяин-раб" всё ещё процветает.

Где "раб" – это жена, успевающая:

проснуться в 5 утра;

приготовить завтрак для всей семьи;

собрать детей в школу;

накраситься;

одеться;

добежать до остановки;

успеть на работу к 9:00;

оттрудиться в офисе до 18:00;

добраться домой;

приготовить ужин;

приубернуть в квартире;

проверить уроки;

принять душ;

заснуть;

во сне поцеловать мужа.

Где "хозяин" – это муж, успевающий:

проснуться к 7:00;

позавтракать;

принять душ;

собраться на работу;

сесть в свой автомобиль;

доехать в офис к 9:00;

отработать до 18:00;

выпить пивко с коллегами;

вернуться домой;

поужинать;

"повтыкать" в телефон;

принять душ и заснуть.

Конечно список задач "изауры" может варьироваться, а вот вопрос в голове "просто Юли" остаётся неизменным: "А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН ЭТОТ ПСЕВДОХОЗЯИН? Если после такого "служения и вдохновения" не остаётся сил не то, что на поцеловаться, а на просто почистить зубы и принять душ?!"

А затем, что неуверенной в себе женщине успокаивать себя "уж какой-никакой, а мужик в доме" намного легче и привычнее, чем выбрать дорогу в неизвестное, но в возможное будущее счастье с позицией "лучше уж одной, чем с кем попало".

Отношения в семье Иллюстрация

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