Вы знаете, сегодня я выскажу своё мнение жёстко, но честно.
Вот если без прикрас обрисовать картину, в которой живут многие женщины вокруг нас, то что получится!?
А то, что по факту в мире крепостное право вроде бы как отменили, а вот в некоторых семьях формат отношений "хозяин-раб" всё ещё процветает.
Где "раб" – это жена, успевающая:
проснуться в 5 утра;
приготовить завтрак для всей семьи;
собрать детей в школу;
накраситься;
одеться;
добежать до остановки;
успеть на работу к 9:00;
оттрудиться в офисе до 18:00;
добраться домой;
приготовить ужин;
приубернуть в квартире;
проверить уроки;
принять душ;
заснуть;
во сне поцеловать мужа.
Где "хозяин" – это муж, успевающий:
проснуться к 7:00;
позавтракать;
принять душ;
собраться на работу;
сесть в свой автомобиль;
доехать в офис к 9:00;
отработать до 18:00;
выпить пивко с коллегами;
вернуться домой;
поужинать;
"повтыкать" в телефон;
принять душ и заснуть.
Конечно список задач "изауры" может варьироваться, а вот вопрос в голове "просто Юли" остаётся неизменным: "А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН ЭТОТ ПСЕВДОХОЗЯИН? Если после такого "служения и вдохновения" не остаётся сил не то, что на поцеловаться, а на просто почистить зубы и принять душ?!"
А затем, что неуверенной в себе женщине успокаивать себя "уж какой-никакой, а мужик в доме" намного легче и привычнее, чем выбрать дорогу в неизвестное, но в возможное будущее счастье с позицией "лучше уж одной, чем с кем попало".
Отношения в семье
Иллюстрация
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