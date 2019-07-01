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/Психология

"Все будет хорошо": топ-13 фраз, которые нельзя говорить людям с депрессией

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Подбадривающие фразы не всегда имеют положительное влияние на человека с депрессией, наоборот, они могут еще больше усугубить данное расстройство.

Издание Healthista подготовило список фраз, которые способны спровоцировать агрессивное поведение или суицидальные риски.

По мнению авторов публикации, в топ-13 вошли:

  1. "Соберись".

  2. "Я тебя понимаю. У меня тоже были плохие дни".

  3. "Тебе нужно больше общаться".

  4. "Настройся на позитив".

  5. "Хватит себя жалеть".

  6. "Разве у тебя есть причины для депрессии?".

  7. "Эй, я тоже был подавлен, когда умер мой отец".

  8. "Я слышала, что при депрессии помогают упражнения. Иди в спортзал!".

  9. "Кажется, ты хочешь побыть один. Поговорим, когда тебе станет лучше".

  10. "Все будет хорошо".

  11. "То, что не убивает тебя, делает тебя сильнее".

  12. "Мы должны наверстать упущенное".

  13. "Почему ты такой интроверт?".

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Специалисты считают, что все эти слова могут обесценивать переживания человека, а также вызвать вину и стыд за свое состояние. Они советуют поддержать близкого: сделать вместе то, что он долго откладывал, провести время за занятием, которое ему нравится.

Как ранее сообщал MedOboz, ученые установили, что у пожилых людей наряду с высоким риском проблем со зрением, повышается риск расстройств настроения – тревога, депрессия.

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Тема
Здоровье
Теги
Психологиядепрессия
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