Лента новостей утомляет! Психолог дала совет пользователям соцсетей

Распространенная привычка интернет-пользователей подолгу листать ленту новостей сильно повышает утомляемость человека.

Об этом в эфире ObozTV рассказала психолог Мария Ракетская. По ее словам, "привычку листать ленту просто так нужно убирать".

"Мозг находится в работе 24 часа в сутки. Когда мы заходим в интернет и просто пролистываем, смена картинок очень сильно утомляет. Человек перестает обращать внимание на значимое, а распространяется на огромный поток информации, которая не усваивается и не нужна. Отсюда идет переутомление", – рассказала эксперт.

Ракетская объяснила, почему мемы и короткие видео в ленте пользуются такой популярностью: "Где-то глубоко во мне сидит реакция, что я когда-то этому радовался. Мой мозг сейчас пытается выбрать этот материал для того, чтобы найти, от чего удовольствие получить".

Психолог порекомендовала заходить в интернет только по необходимости и контролировать время, проводимое в сети.

security.mosmetod.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Оксана Зайцева рассказала, что патологическая склонность делать селфи и выкладывать их в соцсетях усиливает расстройство личности.

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