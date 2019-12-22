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/ Психология

Лента новостей утомляет! Психолог дала совет пользователям соцсетей

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Распространенная привычка интернет-пользователей подолгу листать ленту новостей сильно повышает утомляемость человека.

Об этом в эфире ObozTV рассказала психолог Мария Ракетская. По ее словам, "привычку листать ленту просто так нужно убирать".

"Мозг находится в работе 24 часа в сутки. Когда мы заходим в интернет и просто пролистываем, смена картинок очень сильно утомляет. Человек перестает обращать внимание на значимое, а распространяется на огромный поток информации, которая не усваивается и не нужна. Отсюда идет переутомление", – рассказала эксперт.

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Ракетская объяснила, почему мемы и короткие видео в ленте пользуются такой популярностью: "Где-то глубоко во мне сидит реакция, что я когда-то этому радовался. Мой мозг сейчас пытается выбрать этот материал для того, чтобы найти, от чего удовольствие получить".

Психолог порекомендовала заходить в интернет только по необходимости и контролировать время, проводимое в сети.

Лента новостей утомляет! Психолог дала совет пользователям соцсетей

security.mosmetod.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Оксана Зайцева рассказала, что патологическая склонность делать селфи и выкладывать их в соцсетях усиливает расстройство личности.

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Место
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Теги
интернет Психология
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