Врач рассказала, почему женщины чаще страдают от депрессии

Женщины в два раза чаще болеют депрессией чем мужчины, потому что у них есть две хромосомы "Х".

Об этом в эфире "ОбозТВ" рассказала врач-психиатр Светлана Нетрусова.

Она говорит, что гены, которые отвечают за депрессию, были найдены именно в хромосоме Х. "У женской депрессии есть гормональные циклы, связанные с менструацией, при климаксе. Именно эстрогены являются прародителями серотонина, между ними стоит трептофан, условно. И если мало выделяется при климаксе эстрогена в яичниках, то будет плохое настроение", - отмечает она.

Мужская и женская депрессия не отличаются в своих проявлениях. Среди базовых симптомов: снижение настроения и удовольствия, ухудшение концентрации внимания, сна. "Именно ранние пробуждения характерны для депрессии", - отмечает она.

По словам врача, нельзя человека заставить взять себя в руки. "В основе каждой серьезной депрессии лежат нейробиохимические нарушения. То есть недостаток такого гормона, как серотонин, норадреналин", - говорит она.

Врач отмечает, что если человек видит, что с его близким что-то не так, то нужно отвести его к специалисту и постараться дать ему понять, что это не слабость, а болезнь.

Как ранее сообщал "МедОбоз", после завершения праздников и веселья многие впадают в своеобразную хандру из-за необходимости вновь возвращаться к привычной жизни.