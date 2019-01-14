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/Психология

''Воспитывать детей не нужно'': психолог дала неожиданный совет родителям

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Лучшим методом воспитания детей и прививания им позитивных качеств являются не строгие указания или запреты, а личный пример родителей.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV психолог Ани Амбарцумян, комментируя проблему неблагодарности детей по отношению к родителям.

"Мое мнение – воспитывать детей не нужно, важно просто подавать пример. Если родитель благодарит других людей или же говорит ребенку "а давай поблагодарим", это прививается с самого детства", – рассказала психолог.

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"Даже если в подростковый период ребенок отрицает или как-то начинает протестовать, вести себя с точностью до наоборот, это не означает, что в ребенке это не заложилось. Как только этот период пройдет, он станет личностью. Он сможет понимать свое отношение к другим людям и то, насколько важно ему принимать благодарность и в то же время ее возвращать. Он обязательно это будет делать", – добавила специалист.

Как объяснила Амбарцумян, дети очень любят повторять за родителями: "Им может быть где-то сложно, если требовать от них быть благодарными, если упрекать их, осуждать за неблагодарность. Но если родителю удается показать значимость этой благодарности и объяснить ребенку, почему это важно, то они с большим удовольствием будут это говорить".

По ее словам, такое правило распространяется не только на благодарность, а на весь комплекс отношений родителей и детей.

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Отдельно Амбарцумян коснулась темы неблагодарности подростков: "Они все слишком хорошо понимают и знают, но иногда их поведение может меняться от того, что родители становятся слишком требовательными. В том числе, в этот период времени, исходя из своих страхов – вдруг из него вырастет неприличный неблагодарный человек, или же, не дай бог, не оценит труды воспитания родителей. Здесь можно говорить о том, что если ребенок неблагодарный, значит мама не может признать, что она хорошая".

''Воспитывать детей не нужно'': психолог дала неожиданный совет родителям

5psy.ru

Как сообщал ObozTV, ранее практикующий психолог Светлана Арефния подсказала украинцам лайфхак, как избегать семейных ссор.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВозрастная психология
Персона
Ани Амбарцумян
Место
Украина
Тег
Психология
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