Сегодня для счастливого брака уже мало того, что мужчина приносит в дом столько денег, сколько нужно для безбедной жизни, а жена хорошо ведет домашнее хозяйство. Не секрет, что со временем растут проблемы, которые становятся для супругов непреодолимым препятствием и ведут к семейному кризису.

Семейный кризис характеризуется нарастанием чувства неудовлетворенности друг другом. У супругов обнаруживаются разочарование семейной жизнью, расхождения во взглядах, учащаются ссоры, возникает молчаливый протест, ощущение обманутых надежд и упреки.

В основе семейного кризиса лежат определенные закономерности развития внутрисемейных отношений. Поэтому не следует искать причину создавшейся ситуаций лишь в поведении кого-либо из членов семьи или брачных партнеров. Эти закономерности надо знать и учитывать, корректируя в соответствии с ними свое поведение.

Выделяется несколько таких периодов, или спадов, в отношениях, которые не все семьи успешно преодолевают.

Периоды семейных кризисов:

в первые дни после свадьбы;

через год – "притирка характеров" - охлаждение чувств, "снятие масок";

на 3—5-м году совместной жизни – "испытание чувств";

на 7—8-м году – "переоценка" - секс как спорт, недостаток внимания со стороны партнера;

через 13-14 лет семейной жизни – "лучшие друзья" - чувства супругов становятся стабильными, любовь больше напоминает дружбу;

через 20—25 лет- "кризис середины жизни" - нереализованные мечты.

Вышеуказанные периоды семейных кризисов рассматриваются условно, потому что переживаются они не всеми семьями. Вместе с тем следует иметь в виду, что любое естественное событие в жизни семьи (вступление в брак, рождение ребенка, поступление ребенка в школу, чья-то болезнь и т.п.) порождает кризис.

Семейные кризисы приводят либо к разрешению конфликтов и сложностей в семье, и дальнейшему развитию семьи, либо к усложнению ситуации, семейной дезадаптации и последующему распаду семьи.

Только супруги вместе могут решить оставаться в отношениях или лучше расстаться и не мучить другу друга. Ведь, правда, легче обвинить во всех грехах своего партнера, но это детская позиция и не желание замечать своих ошибок. В отношениях два человека и если возникают сложности в семье, то за это ответственны оба супруга.

Всегда можно вернуть любовь и хорошие отношения, если этого хотят оба партнера.

Берегите любовь и цените отношения! Ведь люди не встречаются случайно…