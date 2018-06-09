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В опасности каждый: ученые назвали причину ранней смерти

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Ученые Университета Копенгагена (Дания) выяснили что чувство одиночества может стать причиной преждевременной смерти.

Специалисты установили, что одиночество усиливает риск осложнений сердечно-сосудистых заболеваний как у мужчин, так и у женщин, что может привести к преждевременной смерти, сообщает EurekAlert!.

В исследовании участвовали 13436 человек, которые страдали от ишемической болезни сердца, аритмии, сердечной недостаточности и болезни сердечного клапана. Участники в анкетах указывали состояние физического и психологического здоровья, образ жизни, склонность к вредным привычкам и проживание с другими людьми.

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Во время более ранних исследований было установлена связь одиночества с ишемической болезнью сердца и инсультом. Однако новые данные показали, что одиночество и социальная изоляция увеличивали риск осложнений независимо от типа сердечно-сосудистого заболевания. Данная зависимость сохраняется с учетом возраста, веса, вредных привычек и уровня образования.

В ходе новых исследований выяснилось, что риск преждевременной смерти увеличивается примерно в два раза независимо от пола. Также ощущение одиночества способствовало появлению депрессии, тревоги и ухудшению качества жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны три причины ранней смерти у мужчин.

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