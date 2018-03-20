Установлена истинная причина синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости сегодня не редкость. Психологи говорят, что эта болезнь беспокоит приблизительно каждого четвертого пациента.

Ранее считалось, что он развивается на фоне нарушений в работе иммунитета. Однако в результате исследований нидерландских ученых выяснилось, что на самом деле его провоцирует недостаток йода или сбои в щитовидной железе, пишет Frontiers in Endocrinology.

В частности было установлено, что состав крови пациентов с синдромом хронической усталости и больных с недостатком гормонов щитовидной железы очень похож.

То есть, возможно, что первым средством в борьбе с синдромом станет прием йодосодержащих пищевых добавок и гормона ТЗ.

Ранее ученые уже доказывали, что при синдроме хронической усталости нервная система "зависает" в режиме "чрезвычайного положения", от чего в организме начинаются сбои на других уровнях.

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К таковым относятся воспалительные процессы, нарушения зрения, заболевания опорно-двигательного аппарата и т.д. Потому так важно научиться бороться с их первопричиной.

Ранее "МедОбоз" сообщал, как предотвратить синдром хронической усталости.