Сегодня пленники, захваченные Россией, вернулись в Украину. Теперь самым важным заданием является возвращение их к нормальной жизни. Последствия пребывания в неволе очень серьезные, поэтому все пленники требуют качественной и своевременной физической и психологической реабилитации.

Степень стресса, вызванный этим опытом, зависит от условий пребывания, психологического опыта, степени жестокого обращения, а также культурного контекста. В случае с украинскими пленными ситуация была крайне критическая. Многие из них, живя в неволе, не имели доступа к нормальной медицинской помощи, постоянно находились под физическим и эмоциональным давлением, нередко переживали пытки и не имели возможности общаться со своими родными.

В условиях плена появляется очень много стрессоров. Все они имеют физические или психологические проявления. Среди физических - потеря веса, истощение, инфекционные болезни, диарея, травмы и ранения, пищевая депривация, бессонница, последствия приспособления к непривычным погодным условиям. Психологические включают скуку, длительное ощущение угрозы, унижение, изоляцию, апатию, страх перед пытками и смертью, чувства вины и разлуки со своими родными, суицидальные мысли.

Наиболее вероятные последствия пребывания в неволе - посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, трудности в адаптации, чрезмерное потребление психоактивных веществ и алкоголя, тревожные расстройства, а также ухудшение здоровья из-за хронических болезни и появления, к примеру, расстройств желудочно-кишечного тракта из-за неполноценного питания , ухудшение зрения, появления сердечного расстройства или туберкулеза.

Чтобы преодолеть последствия плена изначально с пленниками должны работать специально натренированные военные психологи. Они помогают им управлять эмоциональными аспектами освобождения - понять свой опыт и его особенности. Такой метод называется "дебрифинг" - он включает полный опрос, детализированный обзор событий с систематическим изучением фактов и эмоциональных реакций, связанных с этим опытом. Этот метод эффективен и помогает избегать серьезных посттравматических стрессовых реакций, депрессии и других психических расстройств, которые могут возникать как последствия плена. Это - начало возвращения к нормальной жизни.

FB Уляны Супрун

Безусловно, все пленники должны пройти тщательный медицинский осмотр и получить необходимую медицинскую помощь. Первый обзор должен состояться сразу после освобождения и сосредотачиваться на немедленных потребностей и рисках для жизни, которые нужно устранить как можно быстрее. Вместе с тем следует обратить внимание на возвращение к нормальному питанию. Не менее чем за 72 часа должно быть собрана информация о состоянии здоровья. Следующая фаза предусматривает комплексное медицинское обследование и лечение. На этом этапе назначаются регулярные визиты к врачу и постоянный мониторинг состояния здоровья.

На следующей фазе пленники могут полноценно возвращаться к своим родным. Оказания медицинской помощи продолжается по мере надобности ее получать. Психологи должны постоянно оставаться вовлеченными в наблюдение процесса репатриации. Тесный контакт с психологом должен продолжаться как минимум год после возвращения из плена.

Сейчас к этому процессу прочно приковано внимание СМИ. Общение с медиа, постоянный интерес и толпы журналистов - это дополнительный стресс и психологическое давление на пленников. Его нужно избегать. Поэтому во время общения с медиа психологи также могут принимать участие в предоставлении заявлений.

Важно, чтобы представители СМИ понимали ответственность своих действий. Особенно, не ставили неуместных вопросов и не пытались преследовать пленников и их семьи с целью получить эксклюзивную информацию. Сейчас им больше всего нужны спокойствие и сохранения личного пространства.

В то же время процесс возвращения пленников может быть трудным для их близких. Важно сохранять терпение и силы на протяжении всего этого периода. При необходимости - обратиться за психологической поддержкой или помощью тоже.

Родственникам и близким пленников и всем украинцам следует помнить, что сегодня только первые их дни из длинного и непростого пути возвращения к жизни на свободе, который мы должны помочь пройти каждому. За тех, кто остался в плену, борьба продолжается.

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