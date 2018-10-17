Самым сложным для меня было научиться мечтать и действовать в соответствии с этим. Всегда приходили страхи и люди, которые убеждали, что я хочу слишком много. А реально я желала слишком мало.

Масштаб мечты зависит от масштаба личности. Поэтому высказаться про то, как тебе поступать, может каждый, только далеко не каждому дано захотеть именно то, что хочешь ты. У "советчиков" часто упрощенные желания.

Новости Эффект полного провала

Реализовывать себя — это обрести крылья. Речь идет не только о финансовой свободе и позитивном социальном отклике на твои действия. Воплощать свои желания — это о смелости, душевной радости и искреннем восхищении тем, как ты берешь вершину за вершиной. Только ты знаешь, какие усилия понадобились, чем необходимо было пожертвовать и от чего отказаться ради верности именно своей мечте. Она может быть никому не нужна и не спасти ничью жизнь. Но когда ты начинаешь летать от наполненности, все, кто наблюдают за этим, становятся счастливее и сознаются себе в собственных желаниях.

Быть радостным, благодарным, преодолевающим смущение — это одно из самых важных дел на Земле! Только так ты становишься свободным от невротической зависимости "любит или нет", от страха "что скажут люди", от претензий к правительству и устройству мира. Только так начинается проживание личности, творца, который рождает любовь своей окрыленностью!

Читайте на OBOZREVATEL, 10 законов жизни