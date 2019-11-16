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/ Психология

Ученые назвали признак скорой смерти человека

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В последний год жизни люди начинают все больше впадать в депрессию. Особенно сильно ее симптомы проявляются за месяц до естественной смерти.

Об этом заявили ученые из Университета Рутгерса (Нью-Джерси). О результатах исследования рассказывает Журнал Американского общества гериатрии.

Отмечается, что специалисты изучили данные о 3274 человек, принявших участие в общенациональном исследовании здоровья и выхода на пенсию. Все они заполнили анкеты, указав на любые имеющиеся у них проблемы с психическим здоровьем, а также по таким демографическим факторам, как уровень доходов и образования.

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В последний год жизни люди начинают все больше впадать в депрессию

В последний год жизни люди начинают все больше впадать в депрессию

realto.ru

Результаты показали, что к последнему месяцу жизни у 59% участников набралось достаточно много симптомов для скрининга положительного диагноза депрессии. При этом они не были оценены и диагностированы медиками.

"У пациентов с депрессией показатели выживаемости хуже, чем у тех, которые не страдали ею, что делает депрессию критической проблемой для выявления и лечения в контексте серьезных заболеваний", – рассказала ученый Элисса Козлова из Института здоровья, политики здравоохранения и исследований старения Университета Рутгерса.

По ее словам, психологические симптомы, в частности депрессия, оказывают негативное влияние на качество образа существования людей, когда они приближаются к концу жизни.

Например, участники эксперимента признались, что за последнюю неделю испытали восемь так называемых симптомов: депрессию, грусть, беспокойный сон, несчастье, чувство, что для всего нужно прилагать усилия, а также отсутствие мотивации и одиночество.

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Авторы исследования утверждают, что, по крайней мере, по трем симптомам люди могут иметь положительный результат при депрессии.

"В текущем анализе показатели этого психологического заболевания оставались относительно стабильными с 12 до 4 месяцев до смерти, а затем неуклонно увеличивались. За четыре месяца жизни у 42% участников были как минимум три симптома депрессии, а за один месяц — 59%", – говорится в отчете.

При этом отмечается, что за год до смерти женщины имели более высокие оценки признаков депрессии – в среднем, почти три симптома по сравнению с примерно двумя для мужчин. А уже с одним месяцем жизни у мужчин и женщин зафиксировали более трех симптомов, и больше не было значимой разницы между полами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Мичиганского университета в Энн-Арборе, США, установили, что пожилые люди подвержены более высокому риску проблем со зрением, чем другие группы населения. Кроме возможности четко видеть, повышается риск расстройств настроения – тревога, депрессия.

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Место
США
Теги
депрессия смерть
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