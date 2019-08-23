Ученые развеяли популярный миф о кошатниках

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе развеяли популярный стериотип о том, что люди, которые заводят кошек в качестве домашних питомцев, чаще страдают от депрессии, испыпывают чувство тревоги, подавленности и одиночества.

Новое исследование показало, что между любителями кошек и людьми, предпочитающими не держать животных, нет никакой разницы: шансы испытать негативные переживания у них одинаковы. Об этом сообщает издание WebMD.

В ходе исследования было оценено психическое здоровье более 500 владельцев домашних животных.

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По словам ученых, они не выявили никаких доказательств в поддержку стереотипа о кошатниках, то есть владельцы кошек не отличались от других по самооценке симптомов депрессии, тревоги или их переживаниям в близких отношениях. Также сделанные выводы не соответствуют представлению владельцев кошек как о своем психическом состоянии, так и других людей о нем.

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Полученные результаты были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Это не первое исследование, целью которого было разоблачение клише о кошатниках. Ранее (в 2017 году) ученые из Университетского колледжа Лондона не установили никакой связи между наличием домашнего питомца (кота/кошки) и психотическими симптомами у хозяина.

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