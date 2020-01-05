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/ Психология

Цифровое слабоумие: психолог рассказала, как соцсети разрушают мозг

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С 2009-2010 года в мире активно изучается диагноз "цифровое слабоумие" – появляется все больше доказательств того, что зависимость от гаджетов препятствует нормальному развитию мозга.

О потенциальной опасности цифровых технологий для мозга в эфире ObozTV рассказала психолог Оксана Зайцева. Она предупредила, что проводить в интернете и социальных сетях больше 1,5 часов в день – уже очень вредно.

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"Детям до 3-5 лет гаджеты желательно вообще давать как можно реже. А лучше – вообще не давать", – порекомендовала специалист.

Она уточнила, что никто из ученых не выступает против использования интернета как инструмента для работы и общения.

Однако нужно соблюдать меру и "нагружать" мозг, чтобы формировались и укреплялись нейронные связи. Особенно это важно для детей и подростков, в тот период, когда мозг активно развивается.

"У нас есть такой показатель работы головного мозга как пластичность. Мы очень быстро адаптируемся к среде. Вдумайтесь на секунду: наш мозг занимает всего 2% от всей массы тела, но потребляет 20% энергии, которую мы получаем! Т.е. 20% килокалорий, которые мы получаем, идут на работу головного мозга. У нас в головном мозге по 100 миллиардов нейронов. Каждый нейрон связан с 10 тысячами других нейронов", – рассказала Зайцева.

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"Но невостребованные нейронные связи разрушаются. Если мы не тренируем мозг (как тренируем мышцы), то эти связи просто атрофируются и уничтожаются. И мозг, вместо того, чтобы быть рельефным – все видели изображение головного мозга, похожего на грецкий орех – становится более ровным", – объяснила она.

"Сейчас в мире рассматривается диагноз "цифровое слабоумие". По статистике, европейские и американские подростки проводят в интернет-сети более 8 часов! Большую часть времени – в социальных сетях. А это – готовая информация. Что они там получают? Ничего. Нейронные связи, которые должны формироваться, разрушаются", – добавила психолог.

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К примеру, по ее словам, при просмотре ленты новостей в Facebook более 95% информации не запоминается и не усваивается.

"И мозг не отдыхает, он в это время "спамится". У нас очень много мусора в голове. Лучший способ отдохнуть – выйти на природу, сходить в спортивный зал, пообщаться с друзьями в режиме реального времени", – посоветовала Зайцева.

Бездумное просматривание ленты новостей в соцсетях "стирает" нейронные связи в мозге

Бездумное просматривание ленты новостей в соцсетях "стирает" нейронные связи в мозге

kriegerhealthsolutions.com

Ранее кандидат наук по физическому воспитанию и спорту Владимир Кормильцев рассказал ObozTV о зарядке, которая поможет повысить умственную активность.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

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Автор
Наталья Глазова
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