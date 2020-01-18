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/ Психология

"Цифровая зависимость": психолог объяснила, чем гаджеты опасны для детей

1.7т
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В Украине одной из самых популярных проблем детей стала "цифровая зависимость", вызванная бесконтрольным использованием гаджетов.

Как цифровые устройства меняют психику детей и какими проблемами это может обернуться в будущем, рассказала в эфире ObozTV психолог Любовь Прудеус.

Эксперт отметила, что нынешнее поколение детей было рождено в цифровую эпоху. По ее словам, родители таких детей постоянно используют гаджеты как няню и искренне не понимают, что это вредит.

"Если поработать с детьми, которые ходят в 1-3 класс, из них просто во время урока "выходит демон"... Они не могут долго слушать, не могут читать тексты. Они думают – скорее бы все закончилось, чтобы я сел и спокойно играл. Они стараются избегать социальных отношений – это не интересно. Им сложно общаться с людьми, потому что это лишняя работа для мозга – тяжелая, надо искать подход. Для чего это, если можно в виртуальном мире удовлетворять все свои потребности – в любви, признании и так далее?" – рассказала психолог.

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По ее словам, сегодня самыми популярными проблемами у детей является синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

"Дети не могут надолго фокусировать свое внимание. Это приведет к тому, что человек не может глубоко погрузиться в предмет. Каким он станет специалистом? Человек, который не имеет навыков взаимодействия с людьми, выбирая между простым и сложным, всегда выбирает простое. Им не интересно с другими людьми. Люди будут все больше отходить от института семьи, от долгосрочных отношений, от отношений с родственниками", – объяснила Прудеус.

Эксперт подчеркнула, что цифровая зависимость активирует в мозгу детей те же самые зоны, что и наркотики.

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"Должна быть цифровая гигиена. Гаджеты до 10 лет нельзя использовать больше, чем 15 минут в день. До 14 лет нельзя использовать больше, чем 1 час 15 минут в день. Контент, который есть сейчас, не всегда про мир, добро и согласие... Насилие, жестокость и социопатия – это уже какие-то стандартные вещи у детей, которыми не занимаются, которые постоянно контактируют только с машинами – с гаджетами, телевизорами", – отметила она.

"Цифровая зависимость": чем гаджеты опасны для детей

mama.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог Оксана Зайцева порекомендовала украинцам не проводить в интернете и социальных сетях больше 1,5 часов в день.

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Темы
Родители и дети Возрастная психология Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
Теги
Психология дети
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