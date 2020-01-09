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/ Психология

Топ-6 советов, как преодолеть депрессию

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Нет сил для жизни, ничего не радует, нет энергии, апатия, ничего не хочется.

У Вас бывают такие периоды? Что делать? Как не депрессировать?

Первое: важно понять, что в вашей жизни есть такое, что вас расстраивает и от чего вы чувствуете неудовлетворенность собой.

Второе: подумайте, а какие шаги вы можете сделать, чтобы разрешить свою проблему. Даже поход к психологу, это может быть маленький шаг к решению, если понимаете, что сами не справляетесь.

Третье: добавьте в свою жизнь то, что может вас радовать.

Напомню, что человек, как правило, находить смысл в четырёх вещах:

  1. работа, самореализация;

  2. любовь, отношения;

  3. путешествия, удовольствия;

  4. страдания.

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Человек начинает депрессировать и страдать, если его дни ничем интересным не заполнены и у него нет интересных событий в жизни. Тогда самое время подумать, что может наполнить вас позитивными эмоциями, и добавить это в свою жизнь.

Четвёртое: четко для себя сформулировать, чего вам не хватает для счастья: любви, отношений, интересной работы, отдыха, удовольствий. Поставить как цель и расписать по маленьким шажочкам, как вы можете это получить.

Пятое: четко планировать свой день, включая хотя бы три задачи, которые важно сделать.

Шестое: добавьте спорт, движение, активность. Это может быть бег, занятие с тренером в спортзале, танцы, йога, то, чего вы давно хотели, но все не находили времени.

Помните, что лучшее время для изменений – сегодня. Начните в своей жизни делать то, что вам нравится. Поверьте, энергии и сил станет больше. Все дело заключается в наполненности наших дней и в желании быть счастливыми.

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Автор
Александра Литвинчук Александра Литвинчук
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
Психология депрессия
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