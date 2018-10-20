Девочки, для тех, кому длинные тексты читать не хочется, а быть счастливой ой как хочется, сегодня новая статья рубрики.

Сегодня поговорим о том, что можно назвать показателями настоящей любви.

1. Чувство неповторимости

Истинные чувства трудно объяснить и описать, потому что нам нравится в возлюбленном не только облик, образ или ценности, но и тайна, которые мы ощущаем в этом человеке. Любить по-настоящему – значит признаться: "Ты меня интересуешь". Если же вы хотите "исправить" человека, изменить его под себя, то помните: перед вами не "заготовка" для вашего идеального партнёра!

2. Бояться потерять

Любовь - это всегда небольшая зависимость от другого человека. Отсюда и страх, что внимания и заботы станет меньше, страх, что человек не чувствует то же, что и мы.

3. Готовность к неизвестности

Тесно связана с предыдущим пунктом. Никто не даёт гарантию на то, что чувства взаимны или что они будут вечны. Чтобы любить по-настоящему, надо почти что верить в чудо.

4. Испытывать желание

Никаких сомнений: любить человека – значит желать его. Хотеть прикоснуться, обнять, поцеловать - естественное проявление чувств. Если в ответ на тепло и ласку вам хочется укрыться и сбежать подальше - пора задуматься, что именно держит вас с этим человеком.

5. Ощущать полноту жизни

Думаю, многие согласятся, что состояние любви помогает ощущать жизнь по полной! Всё начинает играть яркими красками. Если же вы чувствуете подавленность, грусть и постоянно сомневаетесь - стоит задуматься о том, ваш ли это человек!

Читайте на OBOZREVATEL, как справиться с неуверенностью в себе?