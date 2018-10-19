Сегодня, когда ехал на работу, поймал себя на мысли, что вокруг нас появилось бесчисленное множество кофеен и пекарен, которые с легкостью соблазняют прикупить себе что-нибудь по дороге. Даже сытых людей. И чтобы вызывать у нас аппетит, такие пекарни есть практически в любом супермаркете!

Сегодня речь пойдет о типах пищевого поведения. Читайте пост и пишите в комментариях, если узнали себя.

Вы всегда соблазняетесь ароматом свежей выпечки, даже если сыты. Вы бегаете каждые полчаса к кофе-машине с ароматным кофе или чаем, ведь иначе вы не можете сосредоточится на работе. Если это так, то у вас экстернальный тип нарушения пищевого поведения.

Плохое настроение, скука, одиночество, тревога. Если для вас это повод пожалеть себя чем-нибудь вкусненьким, то ваш тип нарушения пищевого поведения - эмоциональный.

Город засыпает - просыпается голод. А точнее, аппетит. Если в течение дня вы не чувствуете голода, а ночью едите все, что не приколочено к тарелке, то у вас синдром ночной еды.

Если вы сладкоежка до дрожи в коленках (причем в прямом смысле этого слова). И долгое воздержание от сладкого вызывает у вас тремор рук и депрессию, то вы обладатель синдрома углеводной жажды.

Если вы любитель посидеть на строгой диете недельку-другую, а потом “все как в тумане”, и вы опустошаете холодильник до последней крошки, а со следующего понедельника вы вновь на строгой диете, то у вас ограничительный тип нарушения пищевого поведения.

Если вас тянет на сладенькое исключительно в ПМС. В ход идут преимущественно шоколадки и тортики, то вы входите в число женщин, страдающих от предменструальной гиперфагии.

Если для вас поход в магазин - это квест-пытка, потому что найти правильно выращенную и правильно приготовленную еду очень и очень сложно. Если вы не едите в гостях и кафе, т.к. не уверены в качестве пищи, то вы обладатель звания орторексии.

Нашли себя? Пишите в комментариях, будем разбираться.

Читайте на OBOZREVATEL, о том как выявить и ликвидировать нарушения пищевого поведение.