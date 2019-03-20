Сегодня Международный день счастья – хороший повод задуматься, как, собственно, обстоят дела на нашем счастливом фронте? И что нам вообще нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми?

Что бы там не говорили британские ученые, не думаю, что ген счастья существует. На мой взгляд, умение ловить состояние счастья – важный жизненный навык, которому надо учиться. В идеале – в детстве, как это делается в странах, где государство волнует уровень счастья их граждан – в той же Дании, Южной Корее, Арабских Эмиратах. В отдельных странах даже созданы министерства счастья, и одна из их задач – объяснять родителям, как привить ребенку с юных лет ощущение радости жизни.

Для этого нужно не так уж и много: взять за привычку фокусироваться на счастливых мелочах, вспомнить перед сном про все хорошее, что случилось за день. На самом деле счастье для ребенка в простых вещах: вкусный кекс, кошка или собака дома, красивые картинки в книге, катание на качелях. Думаю, любая нация может быть счастливой независимо от уровня доходов, налогов, политической обстановки и климатических условий – это внутреннее состояние, которое зависит от мировоззрения.

Важность этого навыка я поняла буквально несколько лет назад и теперь тренирую и взращиваю его в себе. Мне повезло – я позитивный человек по своему характеру, умею подмечать хорошее в событиях прошедшего дня. Радуюсь выздоровевшему пациенту и его благодарным глазам, хорошей книге или фильму, успехам детей и студентов. На самом деле в жизни много позитивных моментов, нужно только приучить себя обращать на них внимание. А еще у меня есть прекрасная отдушина – садоводство – обожаю выращивать цветы. В моменты, когда нужно переключиться, выдернуть себя из облака негатива и вернуться в радость – иду и забочусь о растениях.

Если коротко, моя формула счастья выглядит так: умение концентрироваться на хорошем + любимая работа + мечта. Счастье, когда человек занят по-настоящему любимым делом. В японской культуре есть такое понятие "икигай" -- "то, ради чего хочется вставать по утрам".Это может быть первая ароматная чашка кофе, домашний питомец или интересный проект. Когда человек находит свой икигай, он избавляется от разрушительных мыслей и депрессии, не может дождаться следующего дня, чтобы заняться любимым делом. Моя профессия – тот самый икигай, который наполняет жизнь смыслом. Свое счастливое дело я нашла практически сразу. У моих родителей было много друзей-медиков, иногда в детстве они брали меня в больницу на дежурства. До сих пор моя мама хранит тетрадь в клеточку, в которой я выписывала рецепты куклам. Спасибо родителям – они вовремя заметили мою склонность к медицине и поддержали в стремлении стать врачом. Больше всего меня интересовала дерматология. У меня никогда не было брезгливости при посещении диспансеров, и если некоторые мои однокурсники с опаской через халат брались за ручки дверей палат в стационаре, то для меня такой проблемы не существовало. Интересно, что изучая генеалогию семьи, я узнала, что моя прапрабабка в конце XIX века была известной целительницей, успешно лечившей заболевания кожи. Так что, уверена, мой счастливый выбор не случаен.

А еще смысла и радости жизни добавляет мечта, цель, которая позволяет с улыбкой всматриваться в новый день. Как там говорил Уинстон Черчиль: "Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, не обманывайтесь на его счет, но не бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский мостик и увидел огромные, как горы, волны и нос корабля, который уверенно их резал. И я спросил себя, почему корабль побеждает волны, хотя их так много, а он один? И понял – причина в том, что у корабля есть цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда придем туда, куда хотим".

У меня разные цели и мечты. Одна из них – достучаться до людей, рассказать им о профилактике кожных болезней. А еще – добавить позитива в восприятие личности врача в нашем обществе. В этом я вижу одну из своих миссий. Мои заметки, колонки, блоги в соцсетях – инструмент этих изменений. Думаю, если бы мы все – я и мои коллеги – предпринимали маленькие шаги каждый на своем рабочем месте, в конце концов, произошли бы глобальные, счастливые перемены. Не сомневаюсь – любой из нас может стать счастливым, но важно не просто ждать, когда на голову свалится счастье, а прикладывать усилия к его достижению. Все, что для этого нужно - иметь мечту, а путь к ней разделить на маленькие цели и двигаться к ним, ежедневно преодолевая препятствия-ступени. На этот счет хорошо сказал основатель концерна Panasonic, Technics, National, известный японский бизнесмен Коносуке Мацусита: "Принимай успех как подарок судьбы, а неудачу - как недостаток усилий".

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