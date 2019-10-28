Страшно жить: названы 4 самых распространенных современных фобии

Современный мир интересен и стремителен. При этом он полон стрессов и новых опасностей, потому немудрено, что у людей рождаются новые переживания и страхи, перерождающиеся в фобии.

"Новые страхи в нашем мире часто появляются без предшествующей угрозы жизни и здоровью. Чаще их провоцирует опасение выпасть из происходящего вокруг – пропустить важную информацию или событие, опоздать, быть неуслышанным и т.д. И часто различные страхи становятся патологическими – фобиями", - говорит психотерапевт Лариса Россол.

Эксперты считают, что причины патологических страхов берут начало глубоко в подсознании, а толчковым механизмом послужил ранее полученный негативный опыт – произошло что-то, что повлекло какие-либо непоправимые или тяжелые, реальные или надуманные, последствия.

Как известно, больше всего развитию фобий подвержены обитатели мегаполисов, где жизнь бурлит практически круглосуточно и уровень стрессов просто зашкаливает. Тут объяснить все легко – у людей в таких условиях повышается уровень тревожности, хронической усталости, а стремление быть в тренде окончательно выматывает нервную систему.

MedOboz выяснил, какие же новые страхи охватывают современных людей и какие из них самые распространенные.

Опасения перерастают в патологический страх АиФ

Самый популярный страх – остаться не на связи

Помните, как раньше все обходились без сотовых и прочих мобильных гаджетов? Может не всегда легко, но в целом - прекрасно. В современном же мире, если телефон разрядился – все, был человек и нет человека (шутка).

На самом деле многие поддаются чуть ли ни панике, если замечают, что телефон "умирает" или просто забыли его дома. Специалисты назвали этот феномен номофобией. По статистике ею страдает свыше 50% молодых людей и порядка 25% людей в возрасте.

Чаще всего те, кто панически боятся остаться без телефона, объясняют это тем, что они, будучи без связи пропустят важный звонок или сообщение (возможно подобное событие происходило в прошлом).

Боязнь тишины

Бывает, что, когда вы входите в помещение, где много людей бурно что-то обсуждают, наступает внезапная тишина. А теперь вспомните, не слишком ли вы напрягаетесь в такой момент? Если подобные ситуации вызывают у вас серьезный дискомфорт, вероятно, вас затронула другая распространенная фобия - антефамафобия.

Этот страх объясняют ложным ощущением, что за вашей спиной обсуждали что-то плохое о вас, а когда вы вошли, дискуссии пришлось прервать.

Для многих такая фобия будет схожа с обычными эгоистичными чертами человека, однако это настоящая проблема, которая требует коррекции со специалистом, иначе дальше могут случаться панические атаки и прочие негативные последствия.

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Истерика в очереди

Замечали, что на кассах в супермаркете (или в других местах, где скапливается много людей) всегда найдется кто-то, кто мечется из одной очереди в другую? И это не просто нервозность, а самая настоящая фобия, которую назвали агменофобией. Человеку с такой патологией всегда кажется, что соседняя очередь движется быстрее.

Зачастую развитию фобии способствует нехватка времени и дискомфорт в окружении незнакомых людей. Отсутствие лечения такого состояния может привести к нервному срыву, приступу агрессии и т.д.

Страх осуждения

Многие из нас часто ловят себя на том, что постоянно ждут оценки окружающих и стремятся "не подвести" других в их ожиданиях. Например, отдыхать только на дорогом курорте, "чтоб как люди", фото в сети – без единого изъяна, "чтоб ни дай Бог никто не осудил", и т.д. И наверняка у каждого есть кто-то, кто постоянно в курсе наших жизненных событий и не упустит шанс попрекнуть в неудачах.

Вот такая постоянная зависимость, а точнее ориентировка на чужое мнение и страх быть осужденным за что-либо со стороны, и называется аллодоксафобией. При такой патологии у человека чужое мнение доминирует над своим, от чего свои интересы ставятся ни в счет (например, любишь отдыхать на речке с палаткой, но летишь в отель на Бали, потому что остальные считают, что так лучше).

Больше этой фобии подвержены люди, "живущие" в соцсетях, где вся личная жизнь, как на ладони у посторонних.

Первым шагом в борьбе с этим состоянием – взять в приоритеты свои желания и действовать согласно им. Но и помощь специалистов отбрасывать не стоит – они помогут докопаться до истины и искоренить проблему. Игнорирование же этой фобии в дальнейшем приведет к развитию депрессивных состояний.

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