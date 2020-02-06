Когда проблемы в голове: что такое психосоматическое бесплодие и как его лечить

Звонкий детский смех, топот маленьких ножек по дому… Рождение ребенка – одно из самых заветных желаний в семье, но для многих, увы, несбыточное.

Врачи-репродуктологи говорят, что сегодня вопрос бесплодия стал как никогда актуальным. Согласно статистике, с ней сталкивается каждая пятая-шестая пара. При чем виной тому в одном из четырех случаев служат в первую очередь не проблемы на физическом уровне одного или обоих партнеров, а психологический аспект, то есть имеет место психосоматическое бесплодие.

Медики объясняют этот феномен у женщин тем, что любые негативные психологические состояния способны нарушить иерархию гипофиза, яичников и матки, в результате чего наступает ановуляторное бесплодие. Со временем к этому процессу подключаются и гормональные нарушения, которые в свою очередь приводят к развитию заболеваний и состояний, которые усугубляют проблемы.

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Почему мозг начинает "блокировать" репродуктивную функцию? Как понять, что причина бесплодия кроется именно в психосоматике? Что может спровоцировать подобные состояния? С этими и другими вопросами журналисту MedOboz помогла разобраться психотерапевт, перинатальный психолог, практикующий эксперт в области психологии репродуктивной сферы Анна Блинкова.

– Анна, для начала, объясните, пожалуйста, в чем связь между репродуктивной функцией и эмоциональным (психологическим) состоянием? Какой механизм развития психосоматического бесплодия?

– Говорить буду много, но все это важно, чтобы понять механизмы.

Итак, для того чтобы понять, как репродуктивная система взаимосвязана с психикой, необходимо учитывать ее совершенно особый статус в организме.

Во-первых, репродуктивная система человека является одной из главных, но не жизнеобеспечивающей. Например, система кровообращения или гормональная система являются жизнеобеспечивающими, и от их работы напрямую зависит жизнь человека. Если повредить систему кровоснабжения или вовсе удалить, то человек умрет. Но если повредить репродуктивную систему, то жизнь человека не будет под угрозой, он сможет продолжать жить. Да, жизнь изменится, но вред вторичный, а не первичный.

Во-вторых, репродуктивная система выполняет видовую задачу – продолжение рода, а не индивидуальную, как, например, система кровообращения. При этом репродуктивная система затрачивает на реализацию этой задачи много ресурсов организма. В этом часто кроется внутренний конфликт: "Готова ли я потратить личные ресурсы на реализацию материнства? Воздастся ли мне? Не велика ли цена?"

В-третьих, эта система, как ни какая другая, поддается контролю со стороны сознания человека. Методы контрацепции, в том числе аборт – одни из главных способов контроля. При этом контроль может быть и на бессознательном уровне. Яркий пример – во время войны у женщин наступала вторичная аменорея (отсутствие месячных).

В-четвертых, результат реализации репродуктивной системы крайне отсроченный. Беременность, роды, воспитание ребенка – часто это большая часть жизни женщины и все это в итоге может не оправдать ее надежд, представлений и стать серьезным кризисом в жизни (на любом этапе). Синдром "обманутой матери" - когда женщина сталкивается с неоправданными ожиданиями в материнстве и впадает в депрессию.

И последнее, все системы организма, кроме репродуктивной, формируются внутриутробно или в первый год жизни ребенка, то есть достаточно быстро. Репродуктивная же система формируется длительный период: внутриутробная закладка тканей, роды, первые годы жизни ребенка, подростковый период, сексуальный опыт, собственная беременность, собственные роды, воспитание собственного ребенка. Получается, что за столь долгий период формирования на нее оказывается очень много воздействия со стороны внешних факторов, под влиянием которых может что-то нарушиться.

Таким образом, это особенное положение репродуктивной системы в организме женщины определяет ее уязвимость, и в то же время зависимость от внутреннего эмоционального фона женщины. Более того, если посмотреть на состав репродуктивной системы, то станет ясно, что большая ее часть относится к головному мозгу. Сейчас попробую объяснить это как можно простыми словами.

Так, в состав репродуктивной системы входит:

– Центральный отдел головного мозга. Задача – подает информацию об окружающей среде, о безопасности и прочее, а также о внутреннем психологическом состоянии женщины;

– Гипоталамус. Задача – релиз гормонов;

– Гипофиз. Задача – выработка гормонов;

– Яичники. Задача – реализация гормонов;

– Половые органы. Задача – реализация функции. Они являются основными мишенями для воздействия со стороны женщины и врачей.

Поэтому очень важно, как мы живем, какое у нас качество жизни с точки зрения психологии, насколько гармонично мы себя ощущаем. При этом, в работе я обращаю внимание и на то как женщина относится к своей репродуктивной системе, как она внутри себя выстраивает эти отношения. Начиная с анализа самого образа репродуктивной системы, заканчивая анализом внутреннего диалога с репродуктивной системой или отдельными ее органами.

Одним из критериев наличия психологического фактора бесплодия является негативное отношение к репродуктивной системе со стороны женщины. Например, отвержение, когда женщина считает себя неполноценной из-за проблем по гинекологии, мысленно злится на себя, и свое тело, что оно "подводит", и требует немедленного результата. Или полностью игнорирует ценность своей репродуктивной системы вплоть до того, что даже не желает знать, как она устроена и функционирует, обращаясь к врачу: "вылечите все там, чтобы оно правильно работало".

В психотерапии при бесплодии женщине важно помочь выстроить такую модель отношений, когда репродуктивная система является ее другом и союзником. При том, важно с одной стороны доверять ей, доверяться мудрости организма, ведь на уровне генетики наша репродуктивная система сама очень хорошо знает, как все должно работать и ее не надо контролировать. С другой стороны, оказывать ей поддержку и заботу как самая любящая мама к ребенку. Особенно, когда предстоит какая-то операция или медицинская манипуляция.

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– Сегодня, как гласит медицинская статистика, проблема бесплодия, в том числе психосоматического, становится все более актуальной? Как вы считаете, в чем причина усугубления психологического аспекта?

– Я не встречала четкой статистики относительно частоты психосоматических причин бесплодия статистики. Не думаю, что она вовсе существует, потому что получить такие достоверные данные невозможно, при этом с уверенностью могу сказать, что пациентов в психосоматикой становится действительно намного больше.

И каждый раз, когда наступает беременность у моих клиентов, я понимаю, что было решено сразу несколько задач, ведь работа велась в нескольких направлениях – в медицинском и в психологическом. И что именно стало ведущим, на 100% выяснить невозможно.

На мой взгляд, проблема психологического бесплодия сегодня не случайно становится все актуальней, не зря мы так много встречаем исследований в этой области, статей, и даже просто бытовых случаев в нашем окружении. Это связано как раз с тем, как развивается современное общество. И это особенно очевидно, когда мы смотрим на страны Арабского мира и Азиатского региона, где нет проблем с фертильностью, в отличие, например, от стран Европы.

Одним из основных факторов в обществе, который способствует развитию психологического бесплодия, это противоречивые требования к женщине. С одной стороны, она должна стать идеальной матерью. И сегодня так много знаний о детской психологии, со всех сторон говорят о важности привязанности, о губительности психологических травм, о необходимости грудного вскармливание и так далее. Планка все выше и выше. С другой стороны – общество ждет, что женщина как минимум получит высшее образование, построит карьеру, будет иметь личные достижения, объездит пол мира, следит за фигурой, за своей молодостью и модными тенденциями. Планка не менее высока. И как все это совместить? А ведь чем выше ожидания и страх допустить ошибку, тем сложнее делать выбор: рожать или нет, сейчас или еще подождать?

Это одна из самых распространенных причин психологического бесплодия. Очень многие женщины, у которых условно все в порядке со здоровьем, но беременность не наступает, серьезно тревожатся вопросом – "если я сейчас себе позволю открыто не хотеть ребенка, сделаю выбор в пользу карьеры (или еще чего-то), то не получится ли так, что потом уже будет слишком поздно, например, здоровье подведет?". Они застревают в этой точке и не могут сделать выбор ни в ту, ни в другую сторону.

– Прежде, чем продолжить беседу о причинах, расскажите, пожалуйста, как диагностируется психосоматическое бесплодие?

– Женщина, которая испытывает трудности с зачатием по психологическим причинам, попадает ко мне на прием двумя способами.

Первый – это она сама интуитивно начинает чувствовать, что причина не в физиологии, а именно в том, как она себя чувствует, что испытывает, как думает. Она начинает замечать внутренние звоночки – мысли, страхи, противоречивые представления, эмоциональные состояния. И сначала ищет этому всему объяснения в интернете, в соцсетях, что-то читает, слушает, а затем находит подходящего специалиста.

Второй – лечащий врач замечает, что пациентка излишне эмоциональна, тревожна или находится в депрессивном состоянии. Лечение назначено верно, но эффекта нет, мешает, так скажем, "неправильный" настрой. Современные репродуктологи все больше и больше понимают значимость психологического состояния женщины и влияния его на процесс лечения, и сами направляют пациенток к психологу.

А сама по себе диагностика проходит на первой встрече. Как правило, я проясняю запрос – что именно навело женщину на размышления о психологическом факторе. Задаю дополнительные вопросы, и постепенно вырисовывается некая картина – гипотеза, которую мы, впоследствии, проверяем, исследуем, ищем возможные пути изменений.

Это всегда, своего рода, творческий процесс, потому что каждая история индивидуальна и у меня нет заготовленных шаблонов, тестов или еще чего-то, поставленного на поток. Поэтому сколько потребуется времени на диагностику и лечение в каждом конкретном случае, я не берусь прогнозировать и обещать. Иногда это занимает 3-4 цикла и наступает долгожданная беременность, иногда больше года работы.

Мужчина также может стать бесплодным по психологическим причинам Телеграф

– В основном, когда речь идет о психосоматическом бесплодии, имеются в виду женщины – мол, причина в ней. Действительно ли это удел только женщин, или мужчин тоже может коснуться этот фактор в плане репродуктивных возможностей?

– Это касается и мужчин, при чем часто. Однако, мужчины с этим вопросом обращаются к психологам крайне редко. Скорее жена придет к психологу, чтобы подготовиться к протоколу ЭКО, пережить очередной "пролет" или поговорить о донорском материале, чем ее муж, у которого как раз и имеются проблемы с фертильностью.

Я бы выделила следующие "мужские" психологические темы:

– Страх "я не потяну" и здесь больше идет речь о финансах, которые для мужчины являются значимым критерием успешности;

– Боязнь перед эмоциональной вовлеченностью и привязанностью, то есть, насколько мужчина умеет доверять, сближаться и быть уязвимым. И это следует из его родительской семьи - опыта оттуда;

–Желание родительства навязано супругой, из серии "это она очень хочет", тогда "хочу ли я - не понятно, но я точно не хочу ее разочаровать или обидеть";

– Страх из-за предыдущего неудачного опыта, когда есть ребёнок от первого брака, и отношения там не сложились ни с бывшей супругой, ни с ребёнком. Тогда включается установка "я хочу снова попробовать, но боюсь опять облажаться";

– Детские травмы. Например, установка "если появится ребёнок, то я боюсь повторить свой печальный детский опыт, когда мой отец был жесток ко мне, к матери, и вообще все потом развалилось, и я уверен, что из-за меня".

– Не пройденная сепарация, когда мама имеет огромное эмоциональное влияние на мужчину, или из своей детской раны и боли по маме, мужчина выстраивает отношения с женщиной по принципу "мать-сын". Эта тема, встречается чаще всего среди мужчин со сниженной или нарушенной фертильностью.

В целом, список причин мужского бесплодия может быть бесконечным, в зависимости от личной истории, но в целом, очень много факторов влияет на сперматогенез. Главным образом, потому, что у женщин качество яйцеклеток заложено с самого начала, во внутриутробном развитии, а у мужчин сперматозоиды созревают каждые 2,5 месяца.

Вопрос отцовства имеет свою специфику и важно понимать, что мужчины устроены несколько иначе, чем женщины. Так вот, для мужчин отцовство это не основная биологическая функция, и она не связана с сексом, в отличие от женщин, для которых материнство более значимый фактор в структуре личности, и для которых репродукция и сексуальность взаимосвязаны.

Для мужчины – это такая же по значимости задача, как и личная успешность, такой же проект, как и любой другой в жизни. Возможно, поэтому все стоит в одной линейке: "построить дом, посадить дерево, родить сына". Это нормально, хотя сейчас наблюдается тенденция увеличения вовлеченности мужчин в родительство, особенно в Европе.

Довольство собой - важный шаг на пути к материнству Ivona

– Анна, какие самые распространенные причины развития психосоматического бесплодия, на которые нужно обратить внимание и, возможно, предотвратить трудности?

– Все причины являются гипотетическими, так как в психологии нет четких причинно-следственных связей. Психосоматика - это только некий взгляд на проблему. Не бывает так, что если у вас плохие отношения с мужем, то вы не можете родить. И не можете родить, значит, плохие отношения с мужем. Чувствуете абсурд? Вот. Поэтому все далее рассматриваемые причины бесплодия – это только гипотетический взгляд, только точка, с которой мы можем посмотреть.

Есть несколько основных направлений, которые я проверяю, как гипотезу, в каждом конкретном случае. И даже если какая-то гипотеза подтвердилась, это не значит, что работа с психологом вас вылечит. Бывает так, что тело выбрало некий способ жить. Психосоматика глубоко проросла в соматику, потому важно лечить тело еще и традиционными методами.

И еще – не на всех одна и та же ситуация, даже самая травматичная, может действовать одинаково. Есть те, кто сильно чувствителен и склонен переводить переживания в соматику. Например, заболеть от горя. Эти люди накапливают боль или переживания в тело. Поэтому есть те, для кого беременность – это вообще не вопрос при любом раскладе, а есть те, кто соматизирует чувства и помещает их, например, в репродуктивную систему, где и формируется симптом, а затем болезнь.

Однако мне бы хотелось еще отметить тот факт, что сам по себе психологический фактор бесплодия – это сопротивление беременности. Психосоматика, которая не дает случиться зачатию, это ни что иное, как отличный противозачаточный метод, выбранный организмом. И если уж быть откровенной до конца, то этот выбор совершает сама женщина, бессознательно, конечно. И тогда первый шаг в сторону здоровья, всегда будет начинаться с признания этого факта – "я сопротивляюсь наступлению материнства, есть что-то внутри меня, глубоко в душе, что останавливает меня, тем самым одновременно меня спасает, уберегает от материнства, что-то в материнстве меня пугает". Вторым шагом будет поиск причин.

Если говорить сугубо о причинах, то полный их список составить практически невозможно, потому что психика человека всегда больше, чем то, как мы пытаемся ее описать и упорядочить. Очень много индивидуальных контекстов. Вот лишь некоторые причины:

Контекст отношений в паре. Это все проблемы из серии недоверия к мужу, обида на мужа, злость. Сюда же обида и непринятие рода мужа – свекровь или другие его родственники. Здесь всегда встает вопрос близости – "могу ли я быть уязвимой рядом с ним, могу ли я довериться, расслабиться и уйти в материнство". Так же проблема может быть шире – страх впустить мужчину (сперматозоид) в себя, дать этому мужчине продолжиться во мне, через меня. Женщина всегда продолжает род мужа.

То, как мы воспринимаем нашу мать. Образ матери навсегда с нами – те первые отношения, которые у нас навсегда запечатлены в памяти тела и психики о том, что такое мама, что такое быть мамой. Невозможно стать мамой, не имея внутри собственной позитивной модели отношений мать-ребенок. Так если детский опыт был тяжелым, то женщине бывает страшно родить. Она может бояться, что станет такой же матерью как ее мама, или боится, что ее пара распадется, так как распалась пара ее родителей – страх повторения судьбы.

В целом это тема, скорее, про сепарацию и внутреннее взросление. Часто бесплодие - это попытка остаться маленькой, когда женщина из родительской семьи перешла в собственную, но она там реализует точно такую же инфантильную позицию – маленькая девочка. Пока вы ребенок, вы не плодоносите.

Трудности с позитивным отношением к себе. Это все мысли и установки "я плохая", "я не заслуживаю", "у меня не получится", "я рожу больного ребенка". Отношение к себе и к своему телу с пренебрежением, с отвращением "со мной что-то не так", или со страхом "я какая-то не такая". Это может быть последствием сильной травмы, но также и как вынесенное из детства отношение к себе со стороны родителей.

Так же, если вы себя считаете нежеланной, нехорошей, несчастливой, и вы словно ищите спасения, любви и принятия в материнстве. Но это заблуждение, потому что материнство это не про "получить", а про "отдать". Отдавать из пустого кармана очень трудно, согласитесь.

Стресс. Стресс – доминанта, и он всегда сильнее материнской доминанты. Стресс на работе, в отношениях, в окружении. Важно снижать уровень стресса во время планирования, защищать себя от окружения (чужого давления), а иногда и от себя самой, от собственного "накручивания".

Страхи. Страхи нас сопровождают всю жизнь. Они бывают обоснованные, другими словами, есть личный негативный опыт, и необоснованные, то есть когда мы боимся чего-то гипотетически, что с нами никогда не происходило, но происходило с кем-то другим, близким. Здесь необходимо разбираться в каждом конкретном случае. Не кормите себя из рук собственных страхов.

Конфликт личных амбиций и материнства. Сделать этот выбор под силу только взрослому человеку, внутренне созревшему, способному оценить все риски и самостоятельно, например, отодвинуть карьеру без сожалений, без обвинений и позиции жертвы. Незрелая позиция будет проявляться в нерешительности, в стремлении реализовать все одновременно, в нежелании замечать ту цену, которую приходится платить, делая тот или иной выбор. Такой внутренний раздор отражается на репродуктивной системе женщины.

Все психологические травмы, насилие, детские травмы, трудный опыт в прошлых отношениях с мужчиной, тяжелый опыт первых родов или болезни первого ребенка. Дело в том, что любая непроработанная травма требует колоссальных усилий на ее "содержание", иными словами необходимы ресурсы для удержания ее глубоко внутри так, чтобы она не нарушала привычный образ жизни. Однако материнство так же потребует вовлечения больших ресурсов от организма и психики на реализацию. И тогда психика выбирает "короткий" путь – ничего не менять, не идти на риск в родительство, не напрягаться.

Работа с психологом может занять год и больше Космо

– Вы уже упоминали о длительности лечения пациентов с психосоматикой, но хотелось бы узнать детальнее – как и сколько проходит лечение?

– В этом плане все очень индивидуально и зависит от множества факторов.

Во-первых, насколько сама женщина готова работать с психотерапевтом, насколько она сама видит в этой работе ценность и верит в то, что делает. Потому что психотерапия это не привычное нам лечение, когда вы, как пациент, приходите к врачу, а он вам дает назначения, или делает какие-то манипуляции с вашим телом. В психотерапии успех, в больше степени, зависит от самого человека, от его усердия, от его стойкости и готовности его психики к изменениям. Когда меня благодарят мои клиенты за проделанную работу, я всегда благодарю в ответ за их труд. Потому что это действительно огромный труд – анализировать себя.

Даже в нашем лексиконе психотерапевты используют слово "клиенты", а не "пациенты" – это отражает, как разделена ответственность за результат работы.

Я всегда была и буду, сторонником здравого смысла – лечить бесплодие (если требуется медицинская помощь) необходимо у профильного специалиста. Никогда нельзя заниматься самолечением или надеяться на психотерапевтическую помощь как на альтернативу. Психосоматика не существует вне тела, а все процессы, которые уже развернулись на уровне физиологии необходимо корректировать в рамках традиционной медицины. Иногда тема поиска хорошего врача или налаживания отношений с врачом становится актуальной в моем кабинете, и мы детально ее исследуем, потому что не всегда опыт отношений с медициной бывает позитивным.

Сама психотерапевтическая работа проходит в форме беседы, мы обсуждаем много тонких моментов из жизни женщины, которые могут быть связаны с ее сегодняшним положением. Исследуем ее переживания, анализируем чувства и представления. Я часто даю домашние задания, которые помогают развить навык самоанализа, что в итоге способствует более глубокому пониманию себя и своих поступков. По сути, работа выстраиваеться с целью привести в некое соответствие и баланс то, как женщина внутри живет (мыслит, чувствует, ощущает) и то, как она себя ведет, как поступает по отношению к себе или к окружающим.

Иногда работа может занять сравнительно немного времени, а иногда, если в жизни женщины есть травматичный опыт, приходится приложить больше усилий. И в целом это не самый приятный процесс, часто это очень больно, напоминает лечение у стоматолога – приходится договариваться с собой, выдерживать боль, чтобы потом красиво улыбаться.

– А ЭКО – поможет ли такое вмешательство обойти психосоматику и забеременеть вопреки имеющимся проблемам?

– Нет. И это самое болезненное заблуждение среди женщин. Более того, именно поэтому таким глубоким становится разочарование после первого неудачного протокола. А первый протокол, по статистике, часто нерезультативный.

Кажется, что ЭКО это хитрый способ обойти бессознательные защитные механизмы психики, ведь весь процесс "вынесен" вовне, все совершается в пробирке и можно подстраховаться, сделав необходимые анализы. Однако ни один, даже самый опытный, врач, ни в одной клике мира, при самых лучших анализах и показателях, вам не даст 100% гарантии, что произойдет прикрепление и беременность будет развиваться.

Именно этот этап, когда эмбрион помещен в матку и женщина ждет заветные две полоски, все еще остается тайной для человечества – как это происходит, почему, от чего зависит? Здесь медицина бессильна. Это я называю тем самым таинством, которое сохраняется даже в ЭКО.

Больше половины моих клиенток – это женщины, которые проходили не один протокол ЭКО, они готовятся к следующему или проходят дополнительное лечение. Но каждая из них потратила немало ресурса для того, чтобы восстановиться поле неудачи, после этого душевного провала, когда так много сил и денег вложено, а результата нет. На их примере, и на своем собственном, я точно знаю, что ЭКО это не простое приключение, которое гарантировано спасет вас от бесплодия, а серьезная процедура, требующая не менее серьезной душевной подготовки.

Детские травмы также сказываются на фертильности 7я

– Анна, как вы знаете, сегодня стало модно жить в гражданском браке – то есть, фактически без юридических обязательств друг перед другом. Может ли это повлиять на возможность пары зачать ребенка?

– Да, вполне может, если такой брак для одного из партнеров является символически значимым шагом. Здесь встает вопрос доверия – "могу ли я доверять тебе полностью, целиком?". Но опять же, я бы не сводила все к одному штампу в паспорте. Не факт, что если вы сейчас пойдете в ЗАГС, то завтра забеременеете. Это скорее внутренняя работа.

В моей практике был случай, когда вступать в официальный брак не хотела именно женщина. Причины такого отношения были в ее детском опыте, в ее родительской семье. И работа с этой темой сильно снизила накал ее сопротивления, она согласилась выйти замуж, хотя они с партнером уже и так жили вместе на тот момент больше 6 лет. Беременность наступила за пару месяцев до свадьбы.

Не знаю, это ли стало отправной точной, ведь помимо темы замужества мы прорабатывали тему отношений с родителями и детские переживания. Так что 100% ответить, является ли штамп в паспорте, или его отсутствие, психосоматическим фактором, я не могу. Но все может быть.

– Не секрет, что проблема тирании в семье остается актуальной для современного общества. Может ли она спровоцировать психосоматическое бесплодие?

– Вполне может. При чем, для особо чувствительных женщин достаточно, на первый взгляд, невинного давления со стороны родственников мужа, например. Тирания ведь может быть разной, словестной или физической, но суть ее в том, что она повышает напряжение и вызывает стресс. А стресс для женщины в период планирования беременности – главный негативный фактор. Объясню, как это работает.

Представьте, ежесекундно в мозг поступает миллионы импульсов (извне и изнутри), которые необходимо переработать и систематизировать. Мозг работает по принципу доминанты, то есть когда преобладает только один очаг возбуждения, а все остальные тормозятся или вовсе подавляются, не имея шанса реализоваться в поведении. Доминанта – это настроенность на определенное поведение и на определенное восприятие реальности.

Так вот, выделяют, так называемую, гестационную доминанту, или доминанту материнства. Она отвечает за создание соответствующего очага возбуждения в коре головного мозга, для обеспечения направленности всех реакций организма на создание условий для зачатия, сохранения беременности, полноценного вынашивания и родов.

Подавление этой доминанты ведёт к бесплодию, например, неясного генеза, к нарушению имплантации эмбриона, нарушению его развития, прерыванию беременности. В "лёгких" формах это проявляется через сильный токсикоз на поздних сроках беременности и осложнение в родах.

Подавлять гестационную доминанту может другая, ещё более значимая – доминанта стресса. Например, это стресс дома – небезопасная атмосфера в семье и в отношениях с родственниками, стресс на работе - постоянное напряжение и ощущение выстаивания из последних сил, небезопасное положение в обществе, в стране, в городе, либо же стресс, связанный с переездом на новое место жительства.

Так, доминанта стресса сильнее материнской доминанты, это биологически обусловлено. В природе самка никогда не даст потомство в небезопасной ситуации. А так как репродуктивная система не является жизненно-необходимой, без неё организм может полноценно существовать, то временная блокировка ее не является критичной.

И тогда работа должна идти не на увеличение доминанты материнства через социальные смыслы о родительстве (как это прекрасно, важно и ми-ми-ми), потому что конкурировать с тревогой материнство не в состоянии, а на уменьшение доминанты стресса.

Тирания в семье – один из факторов развития бесплодия Брюнетка

– Анна, могут ли повлиять на репродуктивную функцию (в психологическом аспекте) ранее перенесенные тяжелые заболевания и состояния, например, рак, тяжелые травмы и т.д.?

– Могут, конечно, но это все очень индивидуально. Для кого-то перенесённая утрата, война или серьезная авария не является причиной для бесплодия, а для кого-то болезнь близкого может послужить спусковым крючком.

Важно понимать, что объективно оценить травмирующую силу воздействия того или иного события невозможно. Грубо говоря, любое событие может стать травмой для человека, если его психика воспринимает это, как реальную угрозу, которая превышает его ресурсы. Ресурсы психики у всех разные, очень многое зависит от личного опыта, например, детского.

– Каковы, в целом, шансы стать матерью-отцом после прохождения психотерапевтического лечения ?

– Меня часто спрашивают клиенты, когда собираются на первую консультацию, сколько потребуется встреч, как долго беседовать, и вообще, работает ли этот метод, есть результаты? Я никогда не даю прогнозы. Не все зависит только от меня, как я говорила ранее, очень много потребуется усилий именно от клиента.

И само понятие "шанса" мне не близко, потому что возникает ощущение, что все подчиняется некой удаче, некому счастливому случаю, что не совсем так. В целом шансы у всех равны, но не равны силы, не равна мотивация, не равна устойчивость к трудностям, способность верить в себя и не сдаваться.

А потом, что считать успехом? Тоже понятие, весьма, относительное. За годы своей практики я поняла, что успешный результат для каждой женщины свой. Для одной это естественная беременность, для другой успешный протокол ЭКО, а для третьей – решение усыновить. И в том и в другом случае важно, чтобы женщина пришла сердцем к своему результату, и видела в этом свой успех, а не компромисс. Потому что мы часто отказывается от того, что нам предлагает жизнь, и одержимы той формой успеха, которую мы задумали, но не замечаем, как, возможно, ошибаемся. И тогда успехом будет, наконец, разглядеть собственный путь к своему хорошему будущему.

Таких историй у меня очень много, когда на первой встрече женщина одержима только естественным зачатием и готова пожертвовать своим здоровьем, и всем, что у нее есть. А в процессе терапии, постепенно приходит к тому, что ЭКО - это как раз та самая дверь в ее материнство, против которой она была настроена изначально. И она находит в себе силы ее открыть и стать мамой.

– И вопрос напоследок. Какие бы вы дали советы женщинам, мужчинам и паре в целом, прежде чем делать попытки зачать ребенка?

– Я бы дала много советов, но сейчас озвучу, пожалуй, самые ключевые.

Не делайте ребенка целью. Во-первых, ребенок — это человек, он не может быть целью. Это важно для себя зафиксировать. Целью может быть лечение, чтобы быть здоровыми, может быть прохождение протокола ЭКО, но не ребенок. Ребенок — это желание, это вера в чудо, потребность в материнстве, это всегда про отношения. Иначе вы рискуете сделать скучной супружескую постель: когда супруги ставят целью беременность, начинают заниматься сексом по расписанию с предварительными замерами базальной температуры.

Не ставьте жизнь на паузу. "А вдруг я забеременею завтра? Значит мне сегодня нельзя спорт, бокал вина, путешествие, смену работы, открытие своего дела" и прочее… Нет ничего хуже, когда жизнь молодой пары становится бесцветной, наполненной тревогой и разочарованием, словно в зале ожидания. Просто живите и делайте это с удовольствием.

Не делайте фертильность единственным критерием вашей успешности или нормальности. Материнство – не единственное предназначение женщины. Это слишком жестоко сводить женскую сущность только до способности зачать, выносить и родить. Вы человек, вы личность в первую очередь и даже если что-то сейчас не получается, как хотелось бы, это не делает вас хуже других. Напоминайте себе: "со мной все в порядке".

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