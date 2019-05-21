Страдающую депрессией женщину спасла скунсотерапия

Жительница Англии завела необычное домашнее животное – скунса. Зверек странным образом помог своей хозяйке побороть депрессию и справиться с другими психологическими проблемами.
Медсестра из Вэйкфилда Паула Бавил чувствовала страх всякий раз, когда посещала общественные места. Женщина страдала от тревожного расстройства и хронической депрессии, пишет Daily Mail.
Однако благодаря милому скунсу по кличке Понго ее состояние существенно улучшилось.
Скунс Понго
Теперь 46-летняя женщина спокойно гуляет на улице вместе со своим дивным питомцем на поводке. Иногда животное забирается на плечи к любимой хозяйке и выглядит это невероятно мило.
Паула Бавил со своим питомцем
"Понго определенно изменил мою жизнь к лучшему", - радостно поделилась Бавил своей историей борьбы с депрессией и другими психологическими проблемами.
Дело в том, что окружающие теперь обращают внимание на скунса, а не на его хозяйку, что очень помогает Пауле контролировать свое чувство тревожности, которое может внезапно охватить ее в местах большого скопления людей.
Паула Бавил со своим питомцем
Скунс Понго
Паула Бавил со своим питомцем
Британка не остановилась на одном скунсе, теперь у нее их два. Кроме Понго, женщина также завела себе пятилетнего Уилфреда.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся