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/Психология

Страдающую депрессией женщину спасла скунсотерапия

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Жительница Англии завела необычное домашнее животное – скунса. Зверек странным образом помог своей хозяйке побороть депрессию и справиться с другими психологическими проблемами.

Медсестра из Вэйкфилда Паула Бавил чувствовала страх всякий раз, когда посещала общественные места. Женщина страдала от тревожного расстройства и хронической депрессии, пишет Daily Mail.

Однако благодаря милому скунсу по кличке Понго ее состояние существенно улучшилось.

Скунс Понго

Скунс Понго

Теперь 46-летняя женщина спокойно гуляет на улице вместе со своим дивным питомцем на поводке. Иногда животное забирается на плечи к любимой хозяйке и выглядит это невероятно мило.

Паула Бавил со своим питомцем

Паула Бавил со своим питомцем

"Понго определенно изменил мою жизнь к лучшему", - радостно поделилась Бавил своей историей борьбы с депрессией и другими психологическими проблемами.

Дело в том, что окружающие теперь обращают внимание на скунса, а не на его хозяйку, что очень помогает Пауле контролировать свое чувство тревожности, которое может внезапно охватить ее в местах большого скопления людей.

Паула Бавил со своим питомцем

Паула Бавил со своим питомцем

Скунс Понго

Скунс Понго

Паула Бавил со своим питомцем

Паула Бавил со своим питомцем

Британка не остановилась на одном скунсе, теперь у нее их два. Кроме Понго, женщина также завела себе пятилетнего Уилфреда.

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