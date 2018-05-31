УкрEngРус
Регистрация
CityВидео
Александр Коляда
Александр Коляда
Генетик, научный сотрудник лаборатории эпигенетики Института геронтологии НАМН УкраиныВсе статьи автора

Стоит рискнуть и жить подольше

415

У природы есть множество способов избавиться от вас. Начиная от чисто генетического запрета вашим родителям родить именно вас через множество факторов биологической несовместимости. Потом множество инфекций начиная из роддома. 4 000 генетических заболеваний с названиями из еврейско-немецких фамилий по 2-4 через дефис. И еще несколько тысяч болезней с более знакомыми названиями.

Но если вы это читаете, значит вы живы. А если вы уже закончили школу, значит пережили время проявления большей части несопоставимых с жизнью наследственных заболеваний. Вы живы, и это уже повод для счастья.

Один нынче непопулярный дед с сигарой, смотрящий на нас в пол оборота был уверен, что задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. И был прав.

Счастье - это наш бонус за удачное и дорогое приобретения этого тела от лучшего производителя. Второй бонус для нас – это жить в то время, когда кардинальное продление жизни уже не только романтика, но и предмет научных разговоров. Оно рядом. Еще где-то рядом, между очень сложным невозможным - вечная жизнь. Это намного ближе чем раньше. И уже это в 1000 раз больше времени для того чтобы стать счастливее.

Делайте со своей жизнью все что угодно. Правил нет. Но старайтесь умереть молодым как можно позже. Живя в эпоху прогресса никогда не знаешь, в каком именно году будет главное открытие. Стоит рискнуть и пожить подольше.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КолядаАлександр Коляда
Тема
Здоровье
Объекты
Психологияздоровьеболезнь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины