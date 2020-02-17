Симптомы социофобии

Что это за такая болезнь - социофобия? Как она выглядит, чем проявляется, какие основные симптомы, проявления, клиническая картина этого невротического (фобического) расстройства?

Первое и самое основное – социофобы испытывают панический страх от того, что за ними могут наблюдать другие люди. Они не в состоянии выполнять действия, что-то говорить или показывать, когда возле них кто-то есть. Это, например, страх публичных выступлений. Для человека с таким диагнозом практически невозможно что-то говорить перед аудиторией. Это для них худшее наказание. У ребенка такая симптоматика может проявляться в виде страха отвечать у доски.

Другой симптом – это страх опозориться. Социофобы переживают о том, что вот прямо сейчас начнут заикаться, все перепутают, забудут и ничего не смогут сделать, а все вокруг начнут безудержно смеяться. Они думают, что выставят себя в дурном свете и покажутся глупыми.

Не стоит даже и говорить о том, что сама мысль о возможности посещения публичных мероприятий, вечеринок и наличие больших скоплений людей в принципе, вселяет в них сковывающий страх. Даже элементарные кафе-рестораны вместо удовольствия вызывают у них желание поскорее оттуда убраться. С эти кстати связан следующий симптом, а именно – нежелание принимать пищу в присутствии других людей.

Первым подойти к человеку и начать разговор – тот еще подвиг, который практически недоступен ни одному социофобу. Они не могут ни начать разговор первыми, ни поддержать, особенно, если человек, с которым предстоит разговор, незнакомый. Сюда же можно отнести и сложности с тем, чтобы что-то спросить у других. К примеру, когда необходимо уточнить направление у прохожих, уточнить, где метро или магазин.

Да, я согласна, что вышеуказанные проявления могут иногда встречаться и у совершенно здорового человека. Мы переживаем, если должны выступать пред аудиторией, волнуемся, когда оказываемся в центре внимания в общественных местах. Кому то действительно проще вычитать карту до дыр или сбить башмаки в поисках нужного направления, чем спросить у прохожих. Мы все разные…, но как то адаптируемся в этом мире, не теряя социальные связи и не превращая свою жизнь в затворничество.

Отличительная черта больного с социофобией в том, что он стабильно избегает моментов социального взаимодействия, которые вызывают у него страх. Если в начале это может казаться безобидным и даже немного забавным поведением, то в конце концов, такая стратегия приводит к тому, что у социофоба просто отпадают все социальные связи и контакты, он остается совершенно один. Некоторые из них это понимают и пытаются как-то совладать с собой, но без помощи опытного специалиста эти усилия не принесут много пользы.

В ситуации взаимодействия с другими людьми, у больного социофобией могут проявляться различные соматические симптомы психического напряжения, например, тревоги. Тревога активирует работу вегетативной нервной системы, поэтому у таких людей, которые страдают "социальным страхом", может ускориться сердцебиение, повышаться артериальное давление, наблюдаться обильное потоотделение, дрожь в руках и коленях, а также тошнота.

Совокупность перечисленных проявлений, симптомов характерна для такого невротического расстройства, как социофобия. И если у вас окружающий мир сужается до "подколенной ямки", вы испытываете страх пред людьми, обществом залазите в ракушку, теряя социальные контакты, испытывая тревогу, страх, - не оставайтесь со своими проблемами в одиночестве. С этим можно справиться!

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