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/Блоги - Психология

Нетрусова Светлана Григорьевна
Нетрусова Светлана Григорьевна
Врач-психиатр, психотерапевт Все статьи автора

Симптомы посттравматического стрессового расстройства

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Признаки, которые свидетельствуют о наличии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР):

Повторяющиеся вспышки-воспоминания о тяжелом событии. Приступы могут возникать, когда определенные внешние пусковые механизмы чем-то напоминают о событии и запускают эмоциональную реакцию. Триггерами, которые провоцируют переживание стресса заново, становятся громкие звуки, запах горючего, вид крови, крик ... За несколько секунд человека охватывают сильные эмоции и ощущения, аналогичны пережитым в психотравмирующей ситуации: страх, паника и ощущение беспомощности. Учащается пульс, повышается артериальное давление, появляется потливость и другие реакции организма на стресс.

Наличие "флеш-бэков". Реальные повседневные раздражители воспринимаются как опасные: шум может восприниматься как крики, силуэт дерева - как насильник. Часто внезапные яркие воспоминания появляются в определенное время суток или возникают на похожей местности. "Флеш-бэки" могут привести к попыткам суицида, приступам гнева и агрессии, паническим атакам.

Частичная амнезия. Человеку трудно вспомнить детали события или же он не может возобновить в памяти и выстроить последовательность катастрофы.

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Стремление защитить себя от появления болезненных воспоминаний. Человек пытается избегать триггеров и похожих ситуаций, которые могут спровоцировать сильные эмоции и переживания, болезненные яркие воспоминания.

Ночные повторяющиеся кошмары с одним и тем же сюжетом. В снах люди переживают психотравмирующее событие снова и снова, появляются вегетативные симптомы. Кошмары могут чередоваться с недлительным бодрствованием, вследствие чего у пациента нарушается восприятие реальности.

Иные проблемы со сном: поверхностный и тревожный сон, невозможность заснуть, изменения ритма сна и бодрствования.

Ощущение себя виновным. Пациенты чувствуют за собой вину и хотят найти ей объяснение, берут ответственность за случившееся на себя, преувеличивая ее.

Пребывание в мучительном ожидании приступа воспоминаний. Ощущение внутреннего беспокойства, тревога и страх.

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Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Объекты
Психологияздоровьеболезньврачи
Источник
Источник:Светлана Нетрусова
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