Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Психология

Симптомы генерализированного тревожного расстройства

678

Генерализированное тревожное расстройство – бич современного общества. Постоянные информационные и рабочие перегрузки, сумасшедший темп жизни, а также практически полное отсутствие отдыха и размеренности привели к том, что все больше людей постоянно чувствуют тревогу. Они тревожатся без наличия объективных причин, без внешних раздражителей или уровень и продолжительность тревоги не соответствует обычным житейским стрессорам. Ощущение опасности возникает и с ним очень сложно совладать.

А теперь еще прибавилась повышенная тревога по поводу коронавируса, взвинчивая ее до предела, и это вызывает гормональные изменения, когда повышается в частности в крови кортизол. Это косвенно приводит к снижению иммунитета, что может способствовать обострению и утяжелению протекания хронических заболеваний, а также тех осложнений, которые вызывает коронавирус . То есть мы сами наступаем на грабли, которые бьют нас по нашей и так не здоровой голове!

Тревожное расстройство имеет несколько групп симптомов, среди которых психические и поведенческие расстройства, двигательное напряжение, вегетативные нарушения.

Основной патологический симптом, который возникает при генерализированном тревожном расстройстве – выраженное и постоянное ощущение тревоги. Оно сопутствует человеку везде. Он во всем видит негативные стороны, каждое событие воспринимается как потенциальная опасность, от которой нужно защититься. Находясь в постоянном напряжении, боязни неудач в карьере и личной жизни, человек, словно по спиральной лестнице, спускается к другим патологическим проявлениям. У него начинаются проблемы со сном, так как постоянные тревожные мысли и образы, которые ему рисует воображение, совсем не способствуют полноценному сну.

Тревожная симптоматика, которая сопровождает депрессию и тревога при ГТР, которой сопутствует сниженное настроение, часто очень похожи, поэтому даже для опытного диагноста не так-то и просто отделить одно от другого. Часто, в таких случаях психиатр ставит диагноз: "Смешанное тревожно-депрессивное расстройство".

При ГТР наблюдаются изменения и в мышечном тонусе. Больные с данным диагнозом практически не могут расслабиться. Они суетятся, не могут хоть сколько-нибудь длительное время провести в одном положении, занимаясь одной деятельность. Это называется тревожной ажитацией. Сконцентрироваться на чем-то одном – задача повышенной сложности. Все мышцы напряжены, словно готовы отразить атаку или убежать, куда глаза глядят. Часто характерна дрожь в конечностях, которую можно заметить со стороны.

Тревожность также проявляется в виде тошноты или повышенной активности вегетативной нервной системы, что приводит к учащенному сердцебиению, побледнению или покраснению кожных покровов, повышенной потливости, усилению перистальтики и возможным поносам, проявлениям одышки, сухости во рту, повышению артериального давления, учащению дыхания и возможному головокружению.

Все эти неприятные симптомы заставляют больных обращаться к врачам соматического профиля (терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам и др.), в надежде, что это поможет. Но подобное лечение может только купировать симптоматику, а не убрать причину. К тому же, при обращении к врачам соматического профиля, причин заболевания обнаружить не удается и все, что может предложить врач – это ослабить симптомы.

Эти изменения наслаиваются и ведут только к еще большей утомляемости и упадку сил, а трудоспособность, конечно, понижается.

Такие пациенты проходят многочисленные обследования, быстро обретают славу проблемных или ипохондриков, ведь ни больной, ни врач, не видят настоящей причины. Врач-психиатр в нашем социуме почему-то воспринимается с необоснованной настороженностью и страхом, а консультация психотерапевта или психолога также вызывает у таких больных протест, так как они считают себя больными, а не сумасшедшими. Поэтому и попадают такие пациенты к специалистам только спустя длительное время. Берегите свое психическое здоровье, не оттягивайте визит к специалисту, если у вас есть подозрения о наличии ГТР у себя или близких!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.

Автор
Нетрусова Светлана Григорьевна Нетрусова Светлана Григорьевна
Тема
Советы врачей
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье Психология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости