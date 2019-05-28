"Сгореть на работе": в список ВОЗ добавили новую болезнь

Всемирная организация здоровья приняла решение с 2022 года причислить синдром "эмоционального выгорания на работе" к Международной классификации болезней.

Об этом сообщает The Sun.

В ходе заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, которая состоялась в понедельник, 27 мая, специалисты включили данный синдром в МКБ наряду с зависимостью от видеоигр.

ВОЗ определяет выгорание в качестве заболевания, вызванного хроническим стрессом на рабочем месте. Если человек чувствует психическое и эмоциональное истощение, скорее всего он страдает от реальной болезни.

Также приводятся основные признаки выгорания, среди которых беспокойный сон, расстройство пищеварения и проблемы с ЖКТ, постоянные мысли о работе, стремление к уединению, ухудшение концентрации, резкие перемены настроения, скачки артериального давления, а также отсутствие времени на времяпровождение с семьей и личную жизнь.

Выгорание на работе может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая депрессию, хроническую усталость и другие болезни. Не исключается развитие депрессии и зависимости от алкоголя и психотропных веществ.

Как утверждают в Управлении статистики Великобритании, в течение последних трех лет около 45 миллионов рабочих дней было потеряно по причмне стресса, тревоги и депрессивных состояний.

Ранее врач-невролог рассказал, как уберечь себя от синдрома эмоционального выгорания.

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