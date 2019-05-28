Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Психология

"Сгореть на работе": в список ВОЗ добавили новую болезнь

385Читать материал на украинском

Всемирная организация здоровья приняла решение с 2022 года причислить синдром "эмоционального выгорания на работе" к Международной классификации болезней.

Об этом сообщает The Sun.

В ходе заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, которая состоялась в понедельник, 27 мая, специалисты включили данный синдром в МКБ наряду с зависимостью от видеоигр.

ВОЗ определяет выгорание в качестве заболевания, вызванного хроническим стрессом на рабочем месте. Если человек чувствует психическое и эмоциональное истощение, скорее всего он страдает от реальной болезни.

Также приводятся основные признаки выгорания, среди которых беспокойный сон, расстройство пищеварения и проблемы с ЖКТ, постоянные мысли о работе, стремление к уединению, ухудшение концентрации, резкие перемены настроения, скачки артериального давления, а также отсутствие времени на времяпровождение с семьей и личную жизнь.

Выгорание на работе может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая депрессию, хроническую усталость и другие болезни. Не исключается развитие депрессии и зависимости от алкоголя и психотропных веществ.

Как утверждают в Управлении статистики Великобритании, в течение последних трех лет около 45 миллионов рабочих дней было потеряно по причмне стресса, тревоги и депрессивных состояний.

Ранее врач-невролог рассказал, как уберечь себя от синдрома эмоционального выгорания.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тимофеева Галина
Тимофеева Галина
Огрoмное cпаcи6o всeм тeм, ктo пoказaл мнe чyдо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁oex5r9 Пpocто пройдя пpостoй oпрoc пoлyчила почти полугодoвую зaрплатy)) Пoльзуйтеcь, пока есть вoзмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины