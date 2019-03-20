"Риск" у нас – слово повседневное. А известное всем выражение "Риск – дело благородное!", лишь подчёркивает факт того, что некоторые люди склонны романтизировать его, как таковой.

Для многих риск – вообще способ и норма жизни (взять ту же профессию каскадёра). А тем, кто рискует, но всё-таки хочет оставить себе шанс на возрождение, активно помогают страховые компании по всему миру. Сама же история вопроса о том, что подталкивает людей рисковать, очень давняя. Например, со времён Фрейда, и введённого одним из его учеников термина "мортидо", обозначающего влечение к смерти, многие последователи психоаналитической теории полагают, что люди с помощью риска реализуют своё неосознанное стремление к саморазрушению и самоуничтожению. Но это всего лишь теория.

Как показывает практика в стремлении к риску заложена, в первую очередь, жажда развиваться, решая всё более сложные жизненные и профессиональные задачи. И вообще, если задуматься всерьёз, мы рискуем все и всегда, а не осознаём этого лишь из-за иллюзии, будто мы способны по-настоящему контролировать свою жизнь. На самом же деле контроль у нас лишь частично ситуативный – если в поле нашего зрения попадёт очевидная угроза и мы успеваем на неё среагировать, тогда всё заканчивается хорошо! Ну, а если нет… Одним словом, мы люди – абсолютно уязвимые существа, и уже поэтому каждый из нас, кто с самого утра выходит из дома и занимаясь повседневными делами, несмотря ни на что, продолжает решать все свои задачи, может, прямо сейчас поаплодировать собственной храбрости, и похвалить себя за решительность!

Само по себе слово "риск" (на древнегреческом – "опасность") означает – сочетание вероятности и последствий наступления тех, или иных неблагоприятных событий. Но поскольку тяга к развитию и самореализации у большинства людей выше собственной тревоги, то и рискуют они, часто не щадя себя.

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И тут крайне важно выделить четыре основные функции риска:

1) Защитная – заставляет разум оставаться трезвым при принятии сложных решений. Таким образом, человек осознающий, что совершаемые им действия таят в себе слишком большую опасность, может либо скорректировать их, переведя в более рациональное русло, либо вовсе отказаться от таких шагов. К тому же данная функция формирует рациональное отношение к собственным неудачам, помогая извлекать правильные уроки.

2) Аналитическая – делает необходимым тщательный выбор среди существующих вариантов. Либо поиск новых возможностей решения, если имеющиеся варианты по каким-то причинам человека не устраивают.

3) Изобретательная – эта функция вытекает из предыдущей. Иногда, в попытке найти наилучшее решение существующей проблемы, человек прибегает к самым неожиданным и нестандартным методам. В современном понимании, такие успешные решения можно смело называть "инновационными".

4) Целеполагающая – данная функция помогает направить свои действия по конкретному пути решения: конструктивному, либо деструктивному.

Используя данные четыре функции, и направляя свои действия по тщательно продуманному (особенно конструктивному) пути, любой может достичь поставленной перед собой цели. Но, поскольку, начиная любое дело, никто из нас не знает точно к чему придёт в конце, а знает лишь то, к чему хочет прийти, то риск потерпеть неудачу остаётся всегда. К этому добавляется ещё и тот факт, что абсолютно правильных и неправильных решений нет. Есть только наши решения и их последствия. И тем не менее, наша склонность к риску, это и воплощение давней мудрости, о которой я уже как-то упоминал: "У каждого действия в этом мире есть своя награда и своя цена". В этом смысле склонность и любовь к риску – это желание получить, иногда во что бы то ни стало, желаемое вознаграждение, заплатив за него цену меньшую, чем она есть на самом деле.

Важно лишь помнить, что какое бы действие вы ни совершали всегда будет лучше, если во главе угла стоит созидание. И тогда парадоксальная мысль о том, что "рискует тот, кто не рискует" будет стимулировать вас к достижению и развитию, а не к избеганию и бесконечному стрессу от того, что никак не выходит решиться и изменить свою жизнь к лучшему. Тем более в такой день – Международный день счастья!

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