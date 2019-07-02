Поскольку настоящий позитив, как лето – светлый, тёплый и радостный, а подход к нему должен быть регулярным, считаю необходимым ещё раз уделить ему должное внимание.

По факту, основа позитивного подхода целиком зависит от наших правильных внутренних установок. А если эти самые установки неправильные, либо устаревшие, то их необходимо обновлять. Само же обновление можно условно разделить на несколько основных пунктов. И так, поехали:

- Позитивный подход имеет ещё одно название – РЕАЛЬНЫЙ!

Поскольку мир во круг нас такой, каким мы его носим внутри себя, первое, с чего необходимо начинать внутренне обновление – восстановить все моменты в своём сознании со знаком плюс! Восстановить – означает вернуть их в свою картину мира на прежние места. Берём лист бумаги, ручку, включаем спокойную, приятную музыку на тихую громкость, и переписываем в столбик всё, что в нашей жизни есть светлого и позитивного. Если самому сделать это не выходит (по причине хронического стресса, разочарования в себе, или чего-то ещё), то тут самое время обратиться за помощью к профессиональному психологу, который поможет вам сделать это.

- Позитивное подкрепление. Оно означает фокусировку, и подробный разбор самых позитивных моментов. Ведь в жизни, часто, мы поступаем наоборот – рассказываем в мельчайших подробностях о своих неудачах и проблемах, а разные позитивные моменты, как будто упускаем из виду. Позитивное же подкрепление, как раз основано на внимательном и тщательном анализе самых хороших событий и результатов. Психологи этого направления в психотерапии, именно на таких моментах делают свой главный акцент, когда включают присоединение и эмпатию.

- Отказ от шаблонного восприятия. Стереотипное мышление – это всегда застой. А умение посмотреть на уже давно известную ситуацию под другим, новым углом – самая короткая дорога к гибкому и позитивному её переосмыслению.

- Ресурсом для исправления любой сложной ситуации может стать, что угодно. В психологии ресурсами принято называть необходимые источники внутренних сил и энергии, с помощью которых существующая проблема будет решена максимально эффективно. В первую очередь, это те умения и навыки, которые развиты в личности лучше всего, и которые максимально способствуют её адаптации в любых жизненных обстоятельствах.

- Активно используется юмор! Всегда интересно пронаблюдать, что является смешным для конкретного человека, и в каких именно ситуациях он склонен проявлять свой юмор. Очень часто через шутки можно выявить его защитные реакции, как адаптивные, так и неадаптивные, таким образом выйдя на решение конкретной проблемы.

- К любому проблемному симптому важно относиться как к поведенческому стереотипу. Этот стереотип надо рассматривать как такой, который, возможно когда-то и приносил пользу, но со временем утратил свою адаптивность и теперь требует замены, либо обновления.

Крайне важным в позитивном подходе является момент определения конкретной цели, выраженный в вопросе: "А, для чего именно мне необходимо менять свои внутренние установки?" и "Как изменится моя жизнь, и жизнь моих близких, если мне удастся и свои прежние установки заменить?" И здесь проявляется главная особенность позитивного подхода: используя его, мы всегда ориентированы на своё будущее! Если во всех прочих методиках работы с личностью, психологи работают с проблемами пришедшими из прошлого – психологические травмы (тщательно скрываемые от других), вытесненные в подсознание переживания, неправильное воспитание, деструктивное воздействие окружающей среды и т.д. То позитивный подход оставляет прошлое вчерашнему дню, и основным приоритетом провозглашает коррекцию настоящего, с перспективой позитивных перемен. Таким образом, изменяя свою текущую реальность и, соответственно, отношение к ней мы закладываем фундамент глобальных перемен, которые регулярно будут вдохновлять нас на новые позитивные достижения!

А потому, всем желаю вдохновенного, и прекрасного дня!

Спасибо за внимание!

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