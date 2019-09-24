Если взять восточную философию, согласно которой человек не только в физическом, но и в духовном смысле, является гармоничной частью живой природы, то можно легко заметить ключевое отличие нас людей от всего остального мира. Когда в дикой природе рождается детёныш у любого животного, например, у тигрицы, мы можем сразу заключить, что её тигрёнок проживёт всю свою жизнь тигром, меняясь только в своих размерах, и умрёт им же. И это правило касается абсолютно всех живых существ, за исключением человека! Ведь человек – единственное существо, которому после своего рождения надо, обязательно кем-то стать! Или, по-простому – обрести свою личность!

В годы детства любому из нас взрослые непременно задавали вопрос: "А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?!" Очень часто, мы, просто не зная, что на это ответить, начинали перебирать в голове те занятия взрослых, которые видели своими глазами, и которые вызвали у нас наибольший интерес, или восторг. Но в раннем возрасте, практически никто из детей не задумывается над тем, что любая профессия, которую ты выберешь, должна не просто нравится тебе со стороны, но и раскрывать все твои самые лучшие и сильные стороны. Иными словами, любая работа должна быть не причиной, а следствием твоей внутренней сути. И не работа должна улучшать твои личные качества, а ты своими лучшими качествами делать собственный труд оригинальным и неповторимым, независимо от профессиональной принадлежности. Конечно, вспоминая бестселлер Эриха Фромма "Бегство от свободы" надо признать, что наше личное развитие всегда будет сдерживать подспудный страх остаться в одиночестве, сильно развив свою индивидуальность. Именно поэтому, следуя выводам, сделанным в своей книге Фроммом, можно сказать, что большинство людей, чаще на бессознательном уровне, стремиться к тому, чтобы находиться в обществе других, таких же, как они сами, и при этом работать на кого-то. В такой ситуации крайне сложно понять, что формат, или внутренняя структура личности, гармонично подходящая твоему занятию – является основой всех успехов и достижений самостоятельного человека. Королю Франции, Людовику XIV приписывают слова, якобы сказанные им в ещё в 17 веке: "Государство – это я!" Но даже если "король-солнце" никогда таких слов не говорил, их надо было бы придумать! Ведь, в применении к внутреннему устройству любой настоящей личности, слово "государство", обязательно надо дополнять словом "независимое"! А если жить в формате личности: "Государство – это я!", то в чём же тогда будет заключаться твоя независимость?!

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Независимость любой личности можно, условно, разделить на три категории:

1) Независимость интеллектуальная. Любая личность – это, в первую очередь, человек разумный! И ничто так ни развивает твой разум, как способность к критическому мышлению. Так уж получается, что в сегодняшний век тотальной информации и информационных технологий, многие люди превращаются в потребителей "готовых фактов". Часто информация нам подаётся, как догма, или аксиома, которую нужно просто смиренно принять, как нечто свершившееся и ставшее реальностью. Тут, крайне важно отделять для себя "информацию", которая лично для тебя может ничего не значить и, вообще быть абсолютной ложной, от реальных "знаний", которые могут оказать влияние на твоё развитие. Плюс к этому, независимость интеллектуальная – это ещё и способность выражать своё собственное мнение, и проявлять личную инициативу, как в тех вопросах, которые ты сам считаешь важными в общественном смысле, так и в тех моментах, которые ты считаешь для себя нужными в смысле личном, а именно – в создании какого-то своего продукта, реализуя который ты можешь создать своё дело, или по-простому – свой бизнес.

2) Независимость материальная. Этот пункт сам собой вытекает из предыдущего. И ключевым моментом здесь является финансовая самостоятельность, которую может тебе принести собственное дело. Тогда, благодаря своим интеллектуальным, или физическим усилиям ты можешь, обеспечить себе комфортное автономное существование. Но состоит ли твоя материальная независимость в хоромах каменных, или в однокомнатной квартире, и ездишь ты на элитном авто, или общественном транспорте, это уже всё переходит в категорию личного выбора. А в нём, в свою очередь, безусловно, главным моментом является собственное ощущение своего благополучия и достатка.

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3) Независимость эмоциональная. Говоря об ощущении комфорта, мы плавно переходим к ключевой, на мой взгляд, категории независимости. Почему она ключевая? Да потому что, даже очень богатые и успешные люди могут быть под тотальным эмоциональным воздействием тех близких, кто живёт с ними рядом, и тех эмоциональных триггеров, которые раз за разом, активируясь против сознательной воли, могут портить и разрушать жизнь, не давая ей насладиться. Быть равнодушным к любым попыткам манипулировать тобой, и быть холодно стойким к любым неприятностям и проблемам, принимая их, как данность неидеального мира, который совсем не обязан соответствовать твоим желаниям и ожиданиям – является основой внутреннего равновесия, оберегающего тебя от любого "государственного переворота", и "эмоционального дефолта". Данная независимость помогает на уровне чувств определить, как сферу своего развития (отделив желания собственные, от навязанных тебе обществом), так и конкретное направление своего пути, на котором ты всегда бы мог чувствовать себя состоявшейся личностью, вопреки любому негативному мнению недоброжелателей. Именно из-за потребности обрести эмоциональную независимость и равновесие, сегодня такую популярность обрели занятия йогой вообще, и медитацией – в частности. Такие регулярные занятия всегда помогут вашему "министерству финансов" грамотно и без лишних трат, инвестировать средства в собственное развитие, а "министерству иностранных дел" поддерживать гармоничные отношения, как с другими "государствами", так и с собственным "министерством социального развития".

Подытожив всё здесь изложенное, вывод напрашивается сам собой: "Весь вопрос личной независимости состоит лишь в грамотной экономической и социальной политике, направленной на гармоничное сосуществование, как со своим внутренним миром, так и со всеми теми, с кем ты взаимодействуешь в мире внешнем"!

А по поводу идеальной работы, для успешной самореализации – вывод сделан давно и не мной! Просто ответьте себе на простой вопрос, что вы любите делать настолько сильно, что готовы заниматься этим даже бесплатно?! И честный ответ на этот вопрос поможет понять в каком именно направлении вам необходимо двигаться, для полной и успешной реализации на профессиональном поприще.

Благодарю за внимание!

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