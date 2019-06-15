Наступило лето, и самое время поговорить о позитиве! А на чём вообще основан позитив?

В основе любого позитива лежит ощущение внутренней гармонии. С точки зрения позитивной психотерапии, одним из главных и определяющих моментов, позволяющих человеку быть гармоничным, является так называемая модель внутреннего баланса. Эта модель подразумевает хорошее сочетание четырёх сфер человеческой жизни:

Летний отдых

1) Сфера здоровья (сфера физического тела);

2) Сфера профессиональных достижений (сфера духа);

3) Сфера личных отношений (сфера сердца);

4) Сфера личностного развития и роста (сфера души).

Сразу подчеркну, что каждая из этих сфер для любого из нас важна, и в идеале, должна дополнять собой все остальные. Но, зачастую, чрезмерный нажим и концентрация усилий на развитии лишь одной или двух из этих сфер, приводит к перекосу во всей жизненной конструкции. И так, пойдём по порядку:

1) Сфера здоровья (сфера физического тела).

Избитая истина гласит – здоровое тело у человека тогда, когда он его не ощущает. Это в идеале. Но вообще, здесь речь идёт не только о здоровье физического тела, как таковом. Важно также, чтобы тело регулярно получало удовлетворение своих потребностей в еде, отдыхе, общении, близости и т.д. А потому перекос в данной сфере чаще всего происходит тогда, когда люди начинают путать два понятия – "желания" и "потребности". Поясню разницу: потребность – это, в первую очередь, жизненная необходимость, а желание – это конкретизированное хотение, которое может легко оказаться простым капризом. Конкретный пример: регулярно потреблять пищу – это потребность, от которой зависит жизнь нашего тела, а вот регулярно употреблять в пищу красную икру, да ещё и намазанную на чёрную, запивая всё шампанским – вот это уже желание, граничащее с капризом. Конечно я не буду спорить с тем, что баловать себя в той же еде иногда надо! Но главное – чтобы это баловство имело меру, и не перерастало в привычку. Также важно, следя за своим общим самочувствием, давать своему телу регулярные физические нагрузки, но здесь также не надо забывать, что они должны быть посильными!

2) Сфера профессиональных достижений (сфера духа).

Поскольку мы люди – существа социальные, и большинству из нас необходимо не просто жить, но ещё и реализовывать свои способности и стремления, сфера профессиональных достижений – это, в первую очередь, возможность занимаясь любимым делом, раскрывать весь свой потенциал, принося пользу обществу. Основной перекос в этой сфере возникает, когда человек ставит свою профессиональную карьеру во главу угла, загнав на второй и третий план свою личную жизнь и даже заботу о собственном здоровье. Эта ситуация особенно усугубляется тогда, когда такой человек перестаёт в упор различать два понятия: достижение и самоутверждение. У достижения ведущим мотивом является конкретный конечный результат. А у самоутверждения ведущий мотив – в первую очередь, показать своё превосходство над другими, что является прямым следствием комплекса неполноценности. О важности именно экологичного достижения любого успеха сказано и написано уже столько, что я с удовольствием оставлю эту возможность для других.

3) Сфера личных отношений (сфера сердца).

Здесь тоже речь идёт не столько об отношениях на любовном фронте, хотя и они крайне важны, сколько о круге близкого общения каждого человека, в целом.

И в этой сфере нет более значимого и необходимого параметра, чем высокий уровень эмоционального интеллекта. Сам по себе эмоциональный интеллект означает способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания, как других людей, так и свои собственные. Это очень обширная тема, и я собираюсь целиком посвятить ей одну из своих следующих статей. А пока лишь подчеркну, что чем лучше мы способны конструктивно и с обоюдной пользой взаимодействовать с другими людьми, в первую очередь – нашими родными и близкими, тем больше позитивных эмоций мы получаем сами, и излучаем их на окружающих! Перекос в этой сфере возникает у того, кто склонен к эгоцентризму, и ставя во главу угла лишь свои корыстные желания, полностью убеждён, что в этом мире есть лишь две точки зрения – его и неправильная. Именно поэтому многие люди, сознавая всю важность гармоничных человеческих отношений, не только посещают различные тренинги по налаживанию межличностных коммуникаций, но и, при необходимости, приходят на групповые психотерапевтические занятия, что помогает исправить либо скорректировать имеющиеся сложности в общении.

4) Сфера личностного развития и роста (сфера души).

В этой сфере ключевым является понятие "личностный". То есть возможности и их развитие определяются исключительно личным пониманием того, что тебе важно и нужно для ощущения душевной гармонии. Оставить всё, как есть и наслаждаться внутренним покоем, или, если есть ясное понимание что тебе необходимо развиваться – преодолевать внутренние слабости и комплексы. Здесь на первый план выходи мотивация. Если ты осознаёшь, что менять себя изнутри действительно "НАДО", что ж, тогда в добрый путь. Ну, а если вся твоя мотивация заключена в слова: "надо бы… это ведь сейчас так модно… может и мне попробовать…" Такая мотивация является заведомо тупиковой и перекос в этой сфере происходит от того, что сам человек точно не знает каких именно внутренних перемен он хочет достичь. Этот момент перекликается с неумением ставить для себя конкретную цель своего развития. Или, как сказал когда-то Сенека: "Для корабля, который не знает в какую гавань ему идти – ни один ветер не будет попутным".

Если в вышеперечисленных сферах человека наблюдается порядок, то и для внутренней гармонии, а значит и для позитива препятствий нет. Но даже если проблемы есть, само по себе волшебное слово ЛЕТО даёт нам чудесную возможность, хотя бы на время отложить их в сторону! Иногда позитив накрывает нас уже лишь от того, что мы получаем возможность удалиться от будничной суеты и, забыв обо всём просто понежится на пляже с любимыми людьми, или в гордом одиночестве, но желательно вблизи тёплого моря! Ведь там, где море сливается с позитивом, гораздо легче, восстановив свои силы, сделать настоящий шаг к полноценной внутренней гармонии, которая во многом зависит не только от самой жизни, но от нашего отношения к ней. Поэтому иногда так полезно, посмотрев на свои проблемы с улыбкой, сказать самому себе: "Не боги горшки обжигают, и всё что мне необходимо изменить – находится в моих силах и в моей воле!"

Всем яркого лета, тёплого моря и бодрого позитива!

Благодарю за внимание!

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