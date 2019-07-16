Проблема выбора для любого человека была и будет всегда. Но наш выбор – это не только вопрос принятия правильного решения.

Когда выбор полностью осознанный – это в первую очередь шаг, направленный на устранение существующей для нас дилеммы. По своей сути каждый наш выбор можно, условно, разделить на три типа: инстинктивный; эмоциональный и логический.

Пойдём по порядку:

Инстинктивный выбор – это решение, принятое с опорой на интуицию. А что же такое, в обывательском понимании, интуиция – это способность нашей головы предчувствовать грядущие события задним местом. Интуитивный выбор очень часто основан на понимании той опасности, которая нам грозит, в случае если мы откажемся от принятия решения. Конечно, легче всего любое решение принимается тогда, когда нет другого выбора. Но даже когда выбор есть, но он неочевиден, мы можем ориентироваться на наш опыт, который, в свою очередь, часто противоречит логике и уму. Тем не менее, поскольку одним из основных инстинктов человеческой природы является инстинкт самосохранения, данный выбор в первую очередь помогает нам избежать многих негативных ситуаций, и уже поэтому крайне важен и нужен!

Новости Желание рисковать

Эмоциональный выбор – это решение принимаемое нами с опорой на собственные чувства. И здесь на первый план выходит цвет (или тон) наших эмоций, в момент принятия такого решения. Недаром психологи всего мира твердят: старайтесь не принимать никаких важных решений в состоянии гнева, горя или печали! А позитивная психология говорит прямо о том, что любой выбор можно и нужно делать не только в хорошем эмоциональном состоянии, но ещё и самим выбирать для себя это состояние. А ещё крайне важно уметь выявлять в себе "триггеры", или по-простому крючки, при нажатии на которые у нас срабатывает автоматическая, но не всегда конструктивная, поведенческая реакция на внешние раздражители. Если такие триггеры есть, и срабатывают они не вовремя – это серьёзный повод для того, чтобы обратиться за помощью к хорошему психологу, либо психотерапевту. Безусловно, эмоциональный, или чувственный выбор может нести в себе много рисков. Или, как сказала когда-то Агата Кристи устами одного из своих персонажей: "Любовь отменяет разум!" Поэтому, если человек ослеплен чувствами, пусть даже очень возвышенными и благородными, ему легко стать объектом для самых разных манипуляций!

Логический выбор – конечно этот выбор, априори, принято считать самым выверенным и точным. Считается, что, опираясь на холодную логику и трезвый расчёт, человек всегда может полагаться на успех при принятии любого решения. Вот только жизнь любого человека, независимо от социальной группы, пола, возраста или национальности, на мой скромный взгляд, состоит всего из двух слов: "выбор" и… "непоследовательность"! Каждый из нас, свой выбор, как на сознательном, так и на бессознательном уровне, делает постоянно, и часто автоматически: посмотреть на право, или налево; идти сейчас в магазин за хлебом, или не идти; продолжать работать на старой работе, или искать себе новую; читать эту статью дальше, или не читать… и так до бесконечности. А поскольку каждый раз выдумывать новый путь многим просто лень, то и живёт большинство опираясь на уже опробованные ранее поведенческие шаблоны, вновь и вновь уповая на положительный для себя результат. Вот только жизнь, при помощи своей искренней непоследовательности, в любой момент может оставить не у дел любого из нас, звонко щёлкнув по носу. Видимо поэтому и существует старая, как мир истина: "В жизни нет, заведомо, верных, или неверных решений! А есть только наш выбор, и его последствия!" А потому, каждый раз совершая очередной свой решительный шаг, очень полезно помнить, что какие бы риски не нёс в себе выбор, сделанный нами, он, в результате, дарит настоящее чувство СВОБОДЫ, которое, по сути, и делает нас настоящими, независимыми личностями, которым предоставлено полное право переписать, или исправить любую, даже самую несчастную и нелёгкую судьбу!

А по сему смелее делайте свой выбор!

В жизни везёт тому, кто везёт!

Всем спасибо за внимание!

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