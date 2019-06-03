Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Психология

Семен Глузман
Семен Глузман
Врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров УкраиныВсе статьи автора

О шарлатанах в медицине

433

В западной политологической и правовой литературе в 70-ые и 80-ые годы прошлого века имела место дискуссия о причинах возникновения в СССР системной практики злоупотребления психиатрией в политических целях. Одни из авторов склонялись к мысли, что сама советская психиатрическая доктрина способствовала возникновению этого феномена. Другие отмечали отсутствие в СССР каких-либо выписанных законодателем правовых процедур и гарантий в сфере оказания психиатрической помощи.

По-видимому, правы были и те, и другие. Важен был результат: тысячи людей неосновательно помещались в психиатрические больницы по сугубо политическим причинам. Наиболее яркий пример: накануне официальных советских праздников (1 мая, 7 ноября и т. п.) в психиатрические стационары принудительно свозили граждан, которые по мнению властей, в первую очередь милиции и КГБ, могли представлять опасность в силу своего ранее зафиксированного антисоциального поведения.

После обретения Украиной самостоятельности минздрав нашей страны формально вошел в клуб государств, придерживающихся общих диагностических критериев в медицинской системе. Международная Классификация Болезней Стала нашей врачебной конституцией. Но как и основная наша государственная Конституция эта, врачебная во многом оставалась декларацией. Влиятельные врачи, как правило, из слоя советской медицинской номенклатуры, по-прежнему получали официальные дипломы изобретателей, минздравовский орган, определявший научно-исследовательскую деятельность в стране, позволял себе совершенно дикие решения. Так, в одном из медицинских университетов было санкционировано исследование лечения шизофрении у крыс!

В том же городе в те же годы директор одного из клинических институтов диагностировал соматические заболевания с помощью … поисковой геологической рамки. В тюрьму не сел, диплома не лишили. В те же годы относительно молодой профессор освоил методику лечения психически и неврологически больных детей подсадкой им прямо в мозг кусочка мозговой ткани, изъятой у эмбрионов после операции аборта. Наши постсоветские женщины, избавившись от нежелательной беременности, никогда не задавали врачу вопрос: "А что происходит дальше с изъятым у меня плодом?" Скандал был всеевропейский, поскольку гордый собою профессор дал пространное интервью одной из украинских газет. Он назвал эту свою дикость "терапией стволовыми клетками". Когда я обсуждал эту ситуацию с заместителем министра здравоохранения, разбиравшей эту ситуацию по поручению президента Кучмы, на мой вопрос о причине такого бесконтрольного поведения врача она ответила просто: "Поймите, система институтов Академии медицинских наук нам не подчиняется!" Увы, это была неполная правда, в самом минздраве главным психиатром тогда был профессор, также лечивший пациентов весьма экзотическими методами.

Я знаю не всё. Никогда не был собирателем методов шарлатанства в медицине. В нормальном, правовом государстве расследованием таких феноменов псевдонауки занимаются правоохранительные органы. Не у нас. Поэтому вся эта практика выманивания обманом денег у клиента существует и поныне. И, судя по всему, еще долго будет существовать. У нас некому контролировать подобное. К примеру, в свое время президент Ющенко, исходя из своих особенных патриотических соображений, едва не назначил директором Украинского института мозга псевдоврача Слюсарчука.

А страдают от этого разгула вседозволенности не только доверчивые пациенты. Здесь страдательной стороной являются и врачи, грамотные, честные специалисты, вынужденные молча, без комментариев выслушивать лекционные откровения всех этих несостоявшихся нобелевских лауреатов.

Всё вышеизложенное – всего лишь фиксация фактов. Некоторых из множества. Почему такое происходит? Позволю себе обобщающее замечание: в государстве, где постоянно происходит надругательство над принципами права со стороны президента – гаранта соблюдения Конституции, спикера парламента, премьер-министра, неизбежно торжествуют вседозволенность и безответственность.

В стране, где позволительно открыто, не таясь, пропагандировать, ссылаясь на псевдонаучные "факты", вред вакцинации, вполне допустимо и многое другое, в культурных странах недопустимое и наказуемое.

Когда президент игнорирует требование Конституции, он тем самым позволяет министру игнорировать требование Закона, не боясь неизбежности уголовного преследования за это. В такой ситуации и мы, врачи являемся заложниками порочной системы. Обыкновенный, не имеющий поддержки системы врач, понимая полную греховность и порочность практики профессора Х и академика У, молчит. Иначе у него возникнут проблемы. Серьезные проблемы. Поскольку правового государства у нас всё ещё нет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Семен ГлузманСемен Глузман
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины