В западной политологической и правовой литературе в 70-ые и 80-ые годы прошлого века имела место дискуссия о причинах возникновения в СССР системной практики злоупотребления психиатрией в политических целях. Одни из авторов склонялись к мысли, что сама советская психиатрическая доктрина способствовала возникновению этого феномена. Другие отмечали отсутствие в СССР каких-либо выписанных законодателем правовых процедур и гарантий в сфере оказания психиатрической помощи.

По-видимому, правы были и те, и другие. Важен был результат: тысячи людей неосновательно помещались в психиатрические больницы по сугубо политическим причинам. Наиболее яркий пример: накануне официальных советских праздников (1 мая, 7 ноября и т. п.) в психиатрические стационары принудительно свозили граждан, которые по мнению властей, в первую очередь милиции и КГБ, могли представлять опасность в силу своего ранее зафиксированного антисоциального поведения.

После обретения Украиной самостоятельности минздрав нашей страны формально вошел в клуб государств, придерживающихся общих диагностических критериев в медицинской системе. Международная Классификация Болезней Стала нашей врачебной конституцией. Но как и основная наша государственная Конституция эта, врачебная во многом оставалась декларацией. Влиятельные врачи, как правило, из слоя советской медицинской номенклатуры, по-прежнему получали официальные дипломы изобретателей, минздравовский орган, определявший научно-исследовательскую деятельность в стране, позволял себе совершенно дикие решения. Так, в одном из медицинских университетов было санкционировано исследование лечения шизофрении у крыс!

В том же городе в те же годы директор одного из клинических институтов диагностировал соматические заболевания с помощью … поисковой геологической рамки. В тюрьму не сел, диплома не лишили. В те же годы относительно молодой профессор освоил методику лечения психически и неврологически больных детей подсадкой им прямо в мозг кусочка мозговой ткани, изъятой у эмбрионов после операции аборта. Наши постсоветские женщины, избавившись от нежелательной беременности, никогда не задавали врачу вопрос: "А что происходит дальше с изъятым у меня плодом?" Скандал был всеевропейский, поскольку гордый собою профессор дал пространное интервью одной из украинских газет. Он назвал эту свою дикость "терапией стволовыми клетками". Когда я обсуждал эту ситуацию с заместителем министра здравоохранения, разбиравшей эту ситуацию по поручению президента Кучмы, на мой вопрос о причине такого бесконтрольного поведения врача она ответила просто: "Поймите, система институтов Академии медицинских наук нам не подчиняется!" Увы, это была неполная правда, в самом минздраве главным психиатром тогда был профессор, также лечивший пациентов весьма экзотическими методами.

Я знаю не всё. Никогда не был собирателем методов шарлатанства в медицине. В нормальном, правовом государстве расследованием таких феноменов псевдонауки занимаются правоохранительные органы. Не у нас. Поэтому вся эта практика выманивания обманом денег у клиента существует и поныне. И, судя по всему, еще долго будет существовать. У нас некому контролировать подобное. К примеру, в свое время президент Ющенко, исходя из своих особенных патриотических соображений, едва не назначил директором Украинского института мозга псевдоврача Слюсарчука.

А страдают от этого разгула вседозволенности не только доверчивые пациенты. Здесь страдательной стороной являются и врачи, грамотные, честные специалисты, вынужденные молча, без комментариев выслушивать лекционные откровения всех этих несостоявшихся нобелевских лауреатов.

Всё вышеизложенное – всего лишь фиксация фактов. Некоторых из множества. Почему такое происходит? Позволю себе обобщающее замечание: в государстве, где постоянно происходит надругательство над принципами права со стороны президента – гаранта соблюдения Конституции, спикера парламента, премьер-министра, неизбежно торжествуют вседозволенность и безответственность.

В стране, где позволительно открыто, не таясь, пропагандировать, ссылаясь на псевдонаучные "факты", вред вакцинации, вполне допустимо и многое другое, в культурных странах недопустимое и наказуемое.

Когда президент игнорирует требование Конституции, он тем самым позволяет министру игнорировать требование Закона, не боясь неизбежности уголовного преследования за это. В такой ситуации и мы, врачи являемся заложниками порочной системы. Обыкновенный, не имеющий поддержки системы врач, понимая полную греховность и порочность практики профессора Х и академика У, молчит. Иначе у него возникнут проблемы. Серьезные проблемы. Поскольку правового государства у нас всё ещё нет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!