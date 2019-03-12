Давно знаю об особенностях реформирования системы здравоохранения в Сумской области. Пожалуй, реалии применения Закона "Про місцеве самоврядування в Україні" там очевидные, яркие. И в правду, верховные власти уже не мешают, почти не контролируют, делай, что хочешь. И – как хочешь.

Передо мной на столе документ Сумского областного совета от 12.02.2019. Цитирую: "Припинити… комунальний заклад Сумської обласної ради "Обласний наркологічний диспансер"… шляхом перетворення його у комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Обласний клінічний медичній центр соціально-небезпечних захворювань".

Откровенно и просто. Как-будто речь идет о холере, чуме и оспе. А на дворе 2019 год, Украина подписала великое множество деклараций и международных обязательств, настойчиво стремится стать членом Европейского сообщества.

Напрасно стараемся. Государство, имеющее на своей территории социально-опасные заболевания, в Европу не возьмут. Разве что без Сумской области…

Но есть и более важные, совсем не региональные аспекты существования системы оказания психиатрической помощи в Украине. На их фоне "ляп" сумских властей смотрится совсем безобидно. В первую очередь речь должна идти о кадровой ситуации. Почти везде, в большинстве психиатрических больниц нашей страны увольняются врачи, медицинские сестры и санитары. Далеко не все уволившиеся психиатры и медицинские сестры уходят торговать на рынки. Многие, особенно молодые, уезжают в Польшу, Чехию и другие страны, где их ожидают иные условия работы и иные зарплаты. В наших психиатрических больницах уже сегодня оставшимися медицинскими сестрами и санитарами невозможно перекрывать смены. Катастрофа не приближается, она уже здесь, мы в ней живем.

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Когда-то, в 60-ые и 70-ые годы прошлого века психиатрия была одной из самых престижных медицинских специальностей. В ней свободных вакансий почти не было. Сейчас ситуация иная, скорбная. Одна из причин: мы работаем с бедными клиентами. Молодые врачи и медицинские сестры стремятся работать в "финансово привлекательных" медицинских дисциплинах. Разумеется, есть и другие причины, о них вслух не говорят и не пишут: в те советские годы психиатрию, как правило, преподавали яркие, интеллигентные люди, умевшие увлечь студента своей культурой и своими знаниями. Хотя все они были формальными членами КПСС, иначе быть не могло.

С психиатрическими санитарами возникла иная проблема. Совершенно неожиданная. Как правило, в психиатрических больницах санитарами работали жители пригородов... У каждого из них дома своё хозяйство, корова, свиньи, домашняя птица. И немалый огород. Прежде режим работы санитара был таким: сутки в больнице и трое суток дома. Сейчас в связи с введением нового нормативного положения работа санитаров более 12 часов запрещена. Результат, на самом деле, был прогнозируемым: санитары массово увольняются. Кстати, и по финансовым причинам: проезд в пригородных поездах и автобусах никто им не компенсирует.

Мы, психиатры понимаем: через несколько лет большинство украинских психиатрических учреждений будет закрыто. Не по приказу очередного нашего премьера или его министра. Причина будет в ином, в отсутствии персонала. Сегодня руководство минздрава надеется решить эту проблему, переложив зону ответственности компетенции психиатра на семейного врача. Оно, руководство минздрава знает, что так работают медицинские системы в большинстве стран. Но и там, в даже служащей для нас примером Великобритании, существуют по-прежнему психиатрические стационары и амбулатории.

Семейные врачи, работающие в Украине, в тихом ужасе от такой перспективы. Да, в тихом, вслух об этом говорить боятся. На них уже набросили многое, прежде им мало знакомое, к примеру, фтизиатрию. При всей своей выстраданной "антисоветскости" вынужден заметить: в советских амбулаториях (поликлиниках) дети не пересекались со взрослыми пациентами в одном помещении. А о контакте с больными туберкулезом речь вообще не могла идти! Вскоре придут и психически больные…

К сожалению, модели США и других цивилизованных стран сегодня в Украине не будут эффективными. Необходимо время и изменение системы подготовки персонала. Настоящей, без такой обязательной сегодня у нас коррупции и "заказа" диссертаций. И многого другого. Именно поэтому неподготовленное, непродуманное реформирование нашей медицинской системы неизбежно приведет к ее коллапсу.

Кстати, здесь же о такой мелочи как коррупция в системе здравоохранения. К сожалению, в наших условиях она неизбежна. И, как утверждают компетентные специалисты, растет. Жаль, что этот очевидный феномен не замечают зарубежные доноры, искренне или вынужденно расхваливающие реформу по Супрун. Ну, и дипломаты, работающие здесь, почему-то избегают обращаться к нашим семейным врачам. Расхваливая в своих реляциях успехи украинской медицинской реформы, они обращаются за помощью к лучшим нашим специалистам. В том числе и к тем, с которыми агрессивно борется украинский минздрав.

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Далее. Правда и только правда. Созданная нашим минздравом Концепция развития психиатрической системы в стране нереалистична. Слабенький, декларативный документ. Раскритикованный зарубежными экспертами. Но реакции со стороны руководства минздрава нет. Он, минздрав, сосредоточен на ином: на разрушении психиатрической больницы строгого наблюдения в Днепре, где находятся более 600 тяжело больных наших сограждан, в болезненном состоянии совершивших тяжелейшие насильственные преступления. Он, минздрав, игнорирует запрет Генерального Прокурора страны и без огласки, тихо готовит перемещение части этого контингента в психиатрическую больницу в Винницкой области. Это Петр Алексеевич думает, что он все еще президент… Ох, как ошибается, высшей властью в стране является и. о. министра здравоохранения, с гордостью утверждающая, что никогда не идет на компромиссы. А судьба и условия содержания и лечения вполне законопослушных украинских граждан в стационарах минздраву не интересны. Короткая справка: в течение года в наших стационарах находится более 200000 пациентов. Сравните: более 600 и более 200000.

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Ещё одна громко проговариваемая экспертами тема: медицинское страхование. Понимаю, без введения этого института, полноценного, не имитативного, никакая реформа не состоится. Но … не в психиатрии. У нас есть своя специфика, очевидная, неоспоримая. Введение этого института в психиатрию немедленно приведет к самоликвидации системы психиатрической помощи в Украине.

Знаю, озвучил не всё. Мои коллеги знают о многообразии наших проблем. Одно радует: Министерство социальной политики готовится к серьезным решениям, прямо касающимся психиатрической и наркологической проблематики, пенитенциарная служба также приступила к решению накопившихся проблем.

Но это не изменит печальную динамику, описанную мною выше. Не сможет наш пациент получать помощь и лечение в социальных и пенитенциарных учреждениях. Государство Украина, его аппарат, должен, наконец, открыть глаза на реалии. А не на декоративные концепции.

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