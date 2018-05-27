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Юлия Левковская
Юлия Левковская
Психолог, коучВсе статьи автора

Семейные ссоры: фраза, которую ни за что нельзя произносить

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Часто в порыве эмоционального "расстройства" мы обижаем тех, кого любим! Существуют определенные границы в ссорах, ошибочно переступив которые, можно потерять Любовь и уважение своего партнёра навсегда! ⠀

Есть одна фраза, которая всегда неуместна в ссоре - "ЕСЛИ ТЕБЯ ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ, РАЗВОРАЧИВАЙСЯ И УХОДИ!"

В основном все, кто произносит это выражение, пытаются манипулировать на чувствах партнера, рассчитывая, что уходить никто не захочет, поэтому я сейчас могу требовать всё, что угодно и мне за это ничего не будет!

Тот, кто произносит такие слова, напоминает капризного ребёнка, который истерично в конвульсиях бросается на пол, пытаясь свернуть волю родителей в "бараний рог", и возвращает запретный телефон в руки! И вот если родители в этот момент окажутся "слабаками", то ВСЁ - проиграна ВОЙНА, а не боевое сражение!

Точно так же и с теми, кто произносит или оставляет без внимания такие фразочки: "Что-то не нравится, уходи", "Тебя кто-то держит!?" и т.д.

Тот, кто осмеливается произносить такие слова, показывает незрелость личности и не умение держать свои эмоции под контролем или неуважение и пренебрежение к своему партнеру! А тот, кто потакает своим бездействием этой "нездоровой" ситуации, говорит о том, что сам себя не уважает и не заслуживает достойного отношения!

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Юлия ЛевковскаяЮлия Левковская
Тема
Семья
Объекты
Отношенияздоровье
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