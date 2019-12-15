Можно стать "Джокером": психолог рассказала об опасности селфи

Патологическая склонность делать селфи и выкладывать их в соцсетях усиливает нарциссическое расстройство личности.

Такая любовь к селфи может привести к серьезным последствиям. В том числе, к появлению зацикленных на себе одиночек как в фильме "Джокер", предупредила известный украинский психолог Оксана Зайцева в эфире ObozTV.

"Если прошлый век Фрейд называл "веком истеричек", то нынешний век психологи окрестили "веком нарциссизма". И прогрессирующего нарциссизма. А селфи только способствует этому", – подчеркнула Зайцева.

По ее словам, нарциссизм является врожденным свойством личности и не поддается корректировке, однако с течением жизни может усиливаться.

"Селфи – своеобразная "одиночная камера", в которой человек изолирует себя от общества. Нарушаются коммуникативные связи, нарушается взаимодействие с миром. И конечно, это приводит к серьезным последствиям. Сейчас прогремел фильм "Джокер" – там не было селфи, но была зацикленность на себе. Вот эти вещи получают все большее развитие", – объяснила она.

Впрочем, признала Зайцева, исправить ситуацию "со стороны" практически невозможно.

"Ничего вы с этим не сделаете. Ну попробуйте подойти к своей подруге и сказать: "Не делай селфи". Вы же получите личного врага", – добавила специалист.

При этом психолог предостерегла фанатов селфи: "Думаю, проблема одиночества, которая встанет перед этими людьми через 20-30-50 лет, будет очень и очень острой".

"В нашей ментальности этот диагноз назывался немножко по-другому. И 100, и 50, и 30 лет назад у украинского народа это называлось "дурному не скучно і самому", – констатировала Зайцева.

Психолог предупредила, что селфи – это не просто невинная забава @yoremahm / Instagram

Как писал OBOZREVATEL, одним из наиболее распространенных в Украине психических расстройств считается депрессия. По информации бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, с депрессией живут свыше 2,8 млн украинцев. Медики настаивают, что это состояние нужно отличать от "просто плохого настроения" и обязательно лечить.

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