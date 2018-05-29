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Александра Литвинчук
Александра Литвинчук
психолог, гештальт-терапевтВсе статьи автора

Секреты счастливых отношений

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В настоящее время существует разные варианты семей: традиционный брак, гражданский брак, гостевой брак, брак по расчету и т.д.

Что же помогает мужчине и женщине быть в длительных семейных отношениях и сохранять семью?

Изначальное совпадение

Чем больше сходства, тем легче быть вместе. Различия – фактор риска, бомба замедленного действия, которая может "рвануть" в любой момент. И здесь важнее совпадение не внешних обстоятельств (социального статуса, материального достатка), а личностных особенностей: интеллекта и эрудиции, представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо", чувства юмора и т.д. Важно, чтобы партнерам было вместе интересно поговорить и можно было вдвоем помолчать.

Готовность договариваться

Абсолютного совпадения между мужчиной и женщиной не бывает хотя бы потому, что он – мужчина, а она – женщина. И есть то, что важнее совпадения: желание договариваться про несовпадения. Конечно, взаимное, иначе это будет игра в одни ворота.

Уважение и доверие

Если партнеры уважают друг друга и готовы находить компромиссы, трудности преодолимы.

Как правило кризисы в отношениях сопровождаются тем, что партнёры теряют уважение к друг другу. Накапливают злость и отдаляются. Очень важно сохранить уважение в семейной жизни, только так можно быть вместе и испытывать нежные чувства к друг другу.

Общие планы на будущее

Важно совпадать не только в настоящем, но и в будущем. Не только "смотреть вместе в одном направлении", но и в одном направлении идти. Если каждый пойдет в своем направлении, союз разорвется.

В качестве общей цели может быть рождение и воспитание детей, построение совместного бизнеса, путешествие и т.д. Не важно, какую цель выберут партнеры, – главное, чтобы она была общей. Если Вы как пара не придумали зачем Вы вместе, рекомендую это обсудить.

Баланс в отношениях

Отношения - это два человека и каждый делает свой вклад в отношения. Например, мужчина зарабатывает деньги для семьи, а женщина создаёт домашний очаг, дарит любовь и нежность. И это баланс.

В отношениях, где один "даёт", другой только получает, баланс нарушается. Отсюда возникают конфликты, разногласия, недовольство, разочарование.

Если в отношениях мужчина не выполняет функцию добытчика, тогда эту роль может взять на себя женщина. По функциональным ролям, тогда мужчина выполняет женскую роль - воспитание детей, бытовые вопросы по дому, а женщина становиться достигатором. Происходит такой перевертыш. Если это всех устраивает, нет проблем. Если вы понимаете, что в отношениях баланс нарушен, похоже это стоит обсудить с партнером.

Секс и близость

Семейные отношения строятся на страсти и близости. Если есть секс в отношениях, значит все хорошо у семейной пары. Как правило, когда исчезает секс, это показатель того, что в отношениях трещина или кризис. Очень важно это обсуждать между собой. Это может быть как своего рода диагностика. Можно задавать себе вопрос и партнеру: "Что между нами и почему исчез секс из отношений". Как правило, сексуальная близость исчезает, когда партнёры накапливают много друг на друга обид и злости. Важно об этом научиться говорить без обвинений.

"Круг позитива" и "круг негатива"

В отношениях возникают "замкнутые круги". Действие одного вызывает ответное действие у другого, а оно – снова реакцию у первого и т.д. Это может быть "круг позитива": обмен подарками, заботой, приятные сюрпризы… "Круг позитива" в отношениях важно увеличивать: в ответ на доброту партнера проявить еще большую доброту. Тогда обмен позитивом будет нарастать, скрепляя союз и увеличивая удовлетворенность браком.

А вот невольно возникающие "круги негатива" нужно сокращать. Если партнер причинил боль, не надо отвечать ему тем же, мстить, это не восстанавливает справедливость, а разрушает отношения.

Оставлять без внимания причиненную боль, конечно, нельзя. Но важно правильно с ней обойтись: важно научиться говорить о том, что вам причиняет боль или что вас не устраивает.

Есть прием "компенсации", когда провинившаяся сторона компенсирует свою вину неким образом – так, как про это договорились партнеры. Например, делает массаж, покупает любимое лакомство и т.д.

Месть приносит удовлетворение в настоящем, но разрушает общее будущее.

Ценность семьи

На мой взгляд, это очень важный фактор. Ценность семьи для обоих партнеров. Когда для меня моя семья и отношения очень ценные и важные. Когда я готов/готова на многое идти, чтобы сохранить семью, потому что я этим дорожу и готова меняться и слышать партнера. Ведь, любые отношения, даже самые хорошие, можно разрушить в один день, а для того чтобы создать и сохранить, нужны годы!

Берегите отношения и создавайте питательные отношения, где бы вам и вашему партнеру было прекрасно вместе.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Александра ЛитвинчукАлександра Литвинчук
Тема
Жить здорово
Объекты
ОтношенияПсихология
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