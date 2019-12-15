"Жить нужно сейчас!" Психолог назвала самый счастливый возраст украинцев

Самый счастливый возраст в жизни украинских мужчин, чаще всего, наступает после 32 лет, а в жизни украинских женщин – в 28-35 лет.

Такие данные привела психолог Мария Ракетская в эфире ObozTV. При этом она подчеркнула, что психологи советуют не откладывать жизнь "на потом", а жить настоящим.

"Для украинок самый счастливый возраст – это, чаще всего, 28-35 лет. Это возраст наслаждения своим телом. Когда еще нет видимых возрастных изменений, но проходят подростковые реакции. И когда, чаще всего, уже есть опыт материнства и тут тоже вроде все хорошо, и понятно, что будет дальше", – объяснила Ракетская.

"Мужчины чаще всего обращают на себя внимание после 32 лет. Когда есть стабильная работа, когда глупости из головы уходят… Потому что до этого мужчины все-таки предпочитают "нагуляться", – добавила она.

По словам Ракетской, кризис среднего возраста возникает из-за того, что люди не умеют правильно распределить свое время и откладывают жизнь "на потом".

"А психологи сходятся в том, что жить нужно сейчас. Все наши страхи – обычно в прошлом или в будущем… …Если человек все время живет тем, чтобы успеть заработать как можно больше, построить карьеру, и упускает "мелочи", удовольствия, то, когда ему уже 45-50 лет, он оглядывается и пытается "нагнать" все то, что откладывал", – рассказала специалист.

Совет психолога: живите настоящим и позвольте себе получать удовольствие от простых радостей ukrainetravel.co

OBOZREVATEL напоминает, что кризис среднего возраста у женщин обычно является менее выраженным, чем у мужчин, и в некоторых случаях может протекать фактически бессимптомно. Мужской кризис часто характеризуется нарастанием симптомов депрессии и подавленности, усилением раздражительности, гневливости, появлением хронической усталости.

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